Cancer de la peau : ces 10 facteurs de risque doivent vous rendre très vigilants

L'ESSENTIEL Parmi les cancers de la peau, il faut principalement distinguer les cancers d’origine épithéliale (carcinome basocellulaire/carcinome spinocellulaire) et les mélanomes.

17.922 nouveaux cas de cancers de la peau ont été détectés l'année dernière sur notre territoire (plus 2 % par an de nouveaux cas entre 2010 et 2023).

10 facteurs peuvent augmenter le risque de développer un cancer de la peau.

A l’occasion d’une semaine de sensibilisation, des dermatologues ont listé les différentes origines possibles des cancers cutanés.

1/ L’exposition au soleil

Les causes des cancers de la peau sont multiples, mais la principale reste l'exposition excessive au soleil.

2/ Les coups de soleil pris pendant l'enfance

Les antécédents de coups de soleil dû à une exposition excessive et prolongée pendant l’enfance peuvent être à l’origine de cancers cutanés.

3/ Les personnes de phototype clair

Les personnes qui ont la peau, les yeux et les cheveux clairs et qui ont des difficultés à bronzer ont plus de risques de développer un cancer de la peau, tout comme celles qui attrapent facilement des coups de soleil.

4/ Les antécédents familiaux

Le risque de cancer de la peau de type mélanome est multiplié par 2 ou 3 si un parent du premier degré (père, mère, frère ou sœur) a déjà souffert de cette maladie.

5/ Les antécédents personnels

Avoir déjà eu un cancer de la peau augmente le risque de souffrir à nouveau de cette maladie.

6/ Le nombre de grains de beauté

Avoir un nombre élevé de grains de beauté (c’est-à-dire plus de 50) peut majorer le risque de cancer de la peau.

7/ Les personnes immunodéprimées

Du fait de leur état de santé, elles sont plus sensibles aux rayons UV et donc plus susceptibles d’avoir un cancer de la peau.

8/ Les cabines de bronzage

Les personnes utilisant précocement dans leur vie et de façon régulière des cabines de bronzage ont une tendance à augmenter le risque d’apparition de carcinomes cutanés.

9/ Le tabac

Il favorise l'apparition de carcinomes épidermoïdes cutanés de la lèvre.

10/ Les rayons X

Toute personne ayant eu une radiothérapie doit faire surveiller sa peau, car elle augmente le risque d’apparition de carcinomes.

Cancer de la peau : "la prévention est essentielle"

En France, l'âge médian de ce diagnostic est de 68 ans chez les hommes et 62 ans chez les femmes.

"Dans 80 % des cas, le mélanome survient de façon spontanée sur une peau saine et dans 20 % des cas, le mélanome se développe à partir d'un ancien grain de beauté", indique le SNDV (Syndicat National des Dermatologues - Vénéréologues).

"Les mélanomes cutanés diagnostiqués à un stade métastatique présentent un mauvais pronostic. Ils sont dès lors les cancers de la peau les plus dangereux car ils sont susceptibles d’essaimer dans les autres organes et d’entraîner des conséquences mortelles", poursuivent les spécialistes. "Agir rapidement est donc vital, c’est pourquoi la prévention et le diagnostic précoce sont essentiels", terminent les dermatologues.

