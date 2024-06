Cancer de la peau : la télémédecine et l'IA associées pour dépister le mélanome dans les Yvelines

L'ESSENTIEL Un outil de dépistage des mélanomes a été installé dans une cabine de télémédecine sur un campus dans les Yvelines.

Le dermatoscope permet d'envoyer des images de la peau à un médecin en visio, qui les fait analyser par une intelligence artificielle.

Cela pourrait permettre de faciliter le diagnostic du mélanome.

Comment l’intelligence artificielle peut aider la médecine ? L’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines fournit un exemple concret. Fin mai, l’entreprise de télémédecine H4D a installé un outil d’intelligence artificielle dans une cabine de téléconsultation dans la Maison de l’étudiant du campus de Guyancourt de la faculté. Le dispositif permet de détecter le mélanome, une forme de cancer de la peau.

Mélanome : comment fonctionne le système de dépistage basé sur l’intelligence artificielle ?

Comme l’explique le média 78 Actu, le patient s’installe dans la cabine, puis un médecin, présent à distance, en visioconférence, lui pose des questions sur ses éventuels antécédents. Dans un second temps, le patient utilise l’outil appelé dermatoscope qui va prendre en photo les différentes parties du corps, comme les bras ou les jambes. Ces clichés sont transmis d’abord au médecin, qui les analyse, puis à une intelligence artificielle. "L’IA va donner un pré-diagnostic et venir confirmer l’opinion du médecin. C’est un super assistant, estime Valérie Cossutta, présidente de H4D, dans une interview à 78 Actu. S’il y a une suspicion, vous êtes orientés vers un dermatologue."

Cancer de la peau : une solution pour faciliter l’accès au diagnostic

Elle rappelle que 80.000 nouveaux cas de cancer de la peau sont détectés chaque année en France. Pour l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, ces cabines pourront faciliter le dépistage. "Ce système va permettre à à toutes les personnes désireuses d’un pré-diagnostic de l’obtenir, pré-diagnostic qui ouvrira les portes d’un rendez-vous rapide, se réjouit l’université dans un communiqué. Vous aurez accès à une liste de dermatologues disponibles rapidement sur le territoire en cas de doute sur une lésion."

Des difficultés d’accès à des rendez-vous chez des dermatologues en France

Selon une étude menée par Doctolib et la Fondation Jean Jaurès, il faut en moyenne 36 jours pour obtenir un rendez-vous chez un dermatologue. Mais de fortes inégalités géographiques persistent. "Dans les départements ruraux, et a fortiori dans l’intérieur et l’est du pays, les délais d’octroi sont longs : souvent plus de 2 mois, prévient un communiqué. Nombreux sont les départements très mal desservis : avec une baisse de 16 % entre 2012 et 2023, la dermatologie est la spécialité dont les effectifs diminuent le plus parmi les libéraux, et ce alors même que l’offre hospitalière se raréfie et que la demande tend à croître, en raison d’une meilleure prise en compte des consultations de prévention."

IA, télémédecine et mélanome : vers un élargissement du dispositif ?

Pour pouvoir combler cette baisse d'effectifs, l’entreprise H4D compte développer son dispositif. Elle forme actuellement des médecins à l’utilisation de l'outil. Une fois cette étape franchie, le dermatoscope sera accessible dans les 200 autres cabines de téléconsultation, réparties dans tout le pays, à la fin juin.