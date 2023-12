Comment solutionner la pénurie de dermatologue en France ?

L'ESSENTIEL Au cours des quinze dernières années, le nombre de praticiens en dermatologie a chuté de plus de 20 % dans le pays alors que la demande de soins dermatologiques augmente.

"Cette diminution drastique est préoccupante et est liée à un nombre de départs en retraite non compensé par une arrivée suffisante de jeunes dermatologues", explique la Société Française de Dermatologie.

La Société Française de Dermatologie (SFD) propose donc de nouvelles mesures pour pallier la pénurie de dermatologues en France.

La Société Française de Dermatologie (SFD) appelle à des mesures concrètes et des solutions novatrices pour pallier la pénurie de dermatologues en France.

"La pénurie de dermatologues en France est un problème majeur qui requiert des solutions immédiates et durables" estiment en effet les membres de l’institution.

France : le nombre de dermatologues a chuté de plus de 20 %

Au cours des quinze dernières années, le nombre de praticiens en dermatologie a chuté de plus de 20 % dans le pays alors que la demande de soins dermatologiques augmente, notamment en raison du vieillissement de la population. "Cette diminution drastique est préoccupante et est liée à un nombre de départs en retraite non compensé par une arrivée suffisante de jeunes dermatologues", explique la Société Française de Dermatologie.



En septembre dernier, une étude Ifop Sanofi indiquait qu'en 2023, le délai moyen pour obtenir un rendez-vous chez un dermatologue dans notre pays est de 3 mois, soit près de deux fois plus qu'il y a 10 ans.

Quelles propositions pour solutionner la pénurie de dermatologue en France ?

"Face à la crise croissante de la dermatologie en France, il est impératif d'agir rapidement en mettant en œuvre des solutions novatrices. Renforcer la formation des médecins généralistes à la dermatologie et sensibiliser le public à une meilleure autosurveillance cutanée sont des initiatives cruciales pour garantir un accès aux soins dermatologiques", propose donc la SFD dans un communiqué. "La coordination entre les acteurs de la santé est essentielle pour offrir des réponses efficaces à cette situation pressante", avance-t-elle également.



La SFD propose déjà une formation des médecins généralistes à la dermatologie en collaboration avec le CNGE, notamment via des webinaires.



En complément de ces mesures, la SFD encourage le développement de réseaux de télé-expertise en dermatologie, tels que ceux déjà mis en place dans certaines régions de France comme la Bretagne, les Hauts-de-France, l'Ile-de-France et la Corse. "Ces réseaux offrent aux médecins généralistes la possibilité d'envoyer des photos sécurisées de lésions cutanées à des dermatologues pour obtenir des conseils ou des avis spécialisés, réduisant ainsi les délais d'attente pour une consultation", expliquent les spécialistes.



La SFD souligne pour finir "l’importance des associations de patients dans l’élaboration de parcours plus fluides".

Quand faut-il consulter un dermatologue ?

Consulter un dermatologue est nécessaire quand vous êtes confronté à des problèmes de peau, de poils, de cheveux, de muqueuses ou d'ongles.