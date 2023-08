Réseaux sociaux : la tendance «anti-crème solaire» inquiète les dermatologues

L'ESSENTIEL Sur TikTok, une tendance anti crème solaire émerge.

Des influenceurs vantent les mérites de solutions naturelles et déconseillent les "crèmes solaires chimiques".

Des dermatologues rappellent l'importance de se protéger correctement des rayons UV pour limiter le risque de cancer.

Les réseaux sociaux sont parfois la source des pires idées en matière de santé. Un hashtag devient de plus en plus populaire sur TikTok : #antisunscreen, ce qui signifie "anti-crème solaire". Comme l’explique le média britannique Glamour, des influenceurs bien-être, sans aucune formation médicale, recommandent à leurs followers d’arrêter d’utiliser les crèmes solaires, et de privilégier des alternatives naturelles.

Crème solaire : que proclament ces influenceurs sur TikTok ?

Suivie par plus de 40.000 personnes, Shannon Fairweather partage ainsi ses conseils pour éviter les coups de soleil. Dans une vidéo récente, elle explique avoir arrêté la crème solaire pour ne pas "utiliser de produits chimiques" et privilégie d’autres méthodes comme l’huile de coco ou aller à l’ombre lorsqu’elle a passé trop de temps au soleil. Ces "solutions naturelles" sont loin d'être suffisantes pour se protéger des rayons ultraviolets (UV). Comme le rappelle le ministère de la Santé, "n’oubliez pas qu’à la plage, le parasol est utile, mais il ne vous protège pas totalement à cause de la réverbération des rayons du soleil sur le sable". Pour les professionnels de santé, il est préférable d'éviter le soleil entre 12h et 16h, heures où les UV émis par le soleil sont les plus intenses en France métropolitaine.

D’autres influenceurs de TikTok vantent les bénéfices naturels du soleil ou mettent en doute le cancer de la peau. Emma Leigh, dont la biographie indique qu’elle étudie la "médecine naturelle", prétend que les crèmes solaires sont "remplies de produits chimiques, comme l’oxybenzone qui est générateur de radicaux libres qui deviennent cancérigènes en cas d’exposition au soleil".

Les vidéos "anti-crème solaire" font circuler des idées dangereuses pour la santé

Interrogé par Glamour, Paul Banwell, chirurgien spécialiste du cancer de la peau, s’alarme de la diffusion de ces idées sur le réseau social. "Ce message anti-crème solaire est extrêmement inquiétant, car en encourageant les gens à ne pas porter de SPF, vous les exposez à des risques de coups de soleil et de cancer de la peau", développe ce spécialiste. Dans la revue Nylon, une autre professionnelle de santé pointe les risques de cette tendance. Blair Murphy-Rose, dermatologue, souligne que tout le monde doit porter une crème solaire, quel que soit le type de peau et qu'il faut éviter de "suivre ces tendances". En effet, si l'huile de coco, plébiscitée par Shannon Fairweather, nourrit et hydrate la peau, aucun de ses composants n'a la capacité de protéger l'épiderme de l'ensemble des rayons UV.

Aux adeptes de produits plus éco-friendly ou souffrant de problèmes de peau (allergies), Paul Banwell recommande d’utiliser des crèmes solaires à base de minéraux. "J'éviterais les écrans solaires contenant de l'oxybenzone, de l'octinoxate, de l'avobenzone, des benzophénones, des cinnamates et du dibenzoylméthane", ajoute-t-il.

Pour sa part, Laurence Netter, dermatologue consulté par CNews, a tenu à rappeler que "les UV sont beaucoup plus toxiques que l'emploi de ces crèmes" solaires.

Soleil : quels sont les risques pour la santé ?

Quel que soit le type de protection choisi, il faut utiliser au minimum un indice 30, voire un indice 50. Par ailleurs, il faut renouveler l’application toutes les 2 heures et après chaque baignade. Porter des habits couvrants constitue la meilleure protection contre le soleil et des lunettes de soleil. En effet, le seul écran total est le vêtement. Il est important pour sa santé d'appliquer ces consignes.

"L’exposition au soleil présente des risques : sur la peau, il provoque des coups de soleil, un vieillissement prématuré, des allergies et, dans les cas les plus graves, des cancers (mélanomes et carcinomes), rappelle le ministère de la Santé. Pour les yeux, des lésions graves peuvent apparaître à court terme comme une ophtalmie (un 'coup de soleil' de l’œil), ou à plus long terme, comme la cataracte ou les dégénérescences de la rétine."

En France, environ 80.000 cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année.