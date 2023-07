Santé oculaire : tout ce qu'il faut savoir sur les lunettes de soleil

L'ESSENTIEL 64 % des porteurs de lunettes de soleil ne savent pas que les verres transparents peuvent apporter une protection contre les UV.

74 % ignorent le niveau de protection de leurs verres, qu'ils soient teintés ou non.

75% des Français achètent leurs lunettes de soleil chez l'opticien.

Alors que les congés d’été ont démarré, une nouvelle enquête de l'AsnaV (Association pour l'Amélioration de la Vue) et d’OpinionWay a dressé l’état de connaissance des Français sur les lunettes de soleil, un objet indispensable au maintien d’une bonne santé oculaire.

Niveau de protection

"Si le nombre de Français qui déclarent posséder une paire de lunettes solaires est en nette progression pour atteindre aujourd'hui 84 %, leurs connaissances quant au niveau de protection apporté par celles-ci est encore très faible", écrivent d’abord les sondeurs.

Ainsi, la confusion entre verres teintés et verres filtrants persiste, y compris chez ceux qui portent des lunettes correctrices :

- 64 % des propriétaires de lunettes de soleil ne savent pas que les verres transparents peuvent apporter une protection contre les UV ou pensent qu'ils n'en génère pas.

- 74 % ignorent le niveau de protection de leurs verres, qu'ils soient teintés ou non.

Aller chez l'opticien

Ce déficit de compréhension est heureusement compensé par l'acte d'achat qui se déroule, pour 75 % des Français, chez l'opticien. Ce professionnel de santé peut en effet fournir des conseils très utiles lors de l’achat de lunettes de soleil, comme par exemple :

- indiquer la paire la plus adaptée en fonction de la sensibilité à la lumière, propre à chacun.

- indiquer la paire la plus adaptée en fonction de la correction visuelle.

- indiquer la paire la plus adaptée en fonction l'usage, sachant que certaines activités comme les sports extrêmes peuvent présenter des limites d'utilisation.

"Ceci explique, sans doute, que 23 % des personnes interrogées privilégient l'information sur la qualité de protection des lunettes de soleil comme premier critère de choix avant le prix, cité par 20 % d'entre elles", conclut l’enquête.