Cholestérol : ces symptômes que vous pouvez repérer dans vos yeux

L'ESSENTIEL Des symptômes du cholestérol sont visibles dans les yeux.

Il s’agit de la formation de bosses blanches et jaunes appelés dépôts de xanthélasma.

La formation d’un anneau bleu, blanc ou gris clair autour de l’iris peut aussi être le signe de cholestérol.

Près de 20% de la population adulte présente une hypercholestérolémie, c’est-à-dire un excès de cholestérol dans le sang, selon la Fédération Française de Cardiologie. Pour le dépister, il faut faire une prise de sang à jeun. À partir de 50 ans, le dosage systématique du cholestérol est effectué tous les cinq ans chez les femmes et tous les trois ans chez les hommes. Mais ce n’est pas la seule façon de voir si vous souffrez de cette maladie.

Des symptômes visibles dans les yeux

"Si vous avez des bosses blanches ou jaunes près des paupières ou du nez, cela pourrait être un signe d'hypercholestérolémie, explique le Dr Rachel au Mirror. Ceux-ci sont appelés dépôts de xanthélasma et peuvent indiquer que vous avez un taux de cholestérol élevé.” Aucun traitement n'est nécessaire pour ces plaques blanches ou jaunes, selon le Manuel MSD. Mais, pour des raisons esthétiques, certains patients les font retirer.

Le cholestérol peut aussi se lire d’une autre manière dans les yeux. En effet, la formation d’un anneau bleu, blanc ou gris clair autour de la partie colorée de l'œil, l’iris, peut être le signe que vous soufrez de la maladie. Ce phénomène s’appelle arcus senilis. Lorsqu’il “survient chez les personnes âgées, il n'est pas lié à un taux de cholestérol élevé, peut-on lire sur le site de la Mayo Clinic. Cependant, la formation d’un arc ou d’un anneau autour de l'iris chez les personnes plus jeunes est parfois le signe de cas graves d'hypercholestérolémie.”

Le bon et le mauvais cholestérol

Le cholestérol est un lipide essentiel à l’organisme. Il circule librement dans le sang et deux protéines sont responsables de son transport dans l’organisme : les lipoprotéines de haute densité (HDL), qui correspondent au bon cholestérol, et les lipoprotéines de faible densité (LDL), pour le mauvais cholestérol. Les HDL empêchent la formation de plaques sur la paroi des artères et apportent au foie le surplus de cholestérol accumulé dans les organes pour qu’il soit éliminé. En revanche, les LDL distribuent l’excès de cholestérol aux différents organes, ce qui favorise le dépôt lipidique sur la paroi des artères et donc l’apparition de plaques.

Pour limiter le taux de mauvais cholestérol dans le sang, il est important de faire attention à son alimentation. Quelques conseils sont à suivre : réduire la consommation de charcuterie, de fromages, de beurre, de cake, de gâteaux, etc.