Empoisonnement au soleil ou coup de soleil : comment faire la différence ?

L'ESSENTIEL Un coup de soleil est une brûlure plus ou moins grave de la peau.

L’empoisonnement au soleil se manifeste par des symptômes plus graves comme des frissons, des nausées, des vertiges, la déshydratation, etc.

Pour éviter ce type de désagréments, il faut éviter de s’exposer entre midi et 16 heures au soleil et toujours protéger sa peau avec de la crème solaire.

En été, le soleil peut être dangereux. Ceux qui s’y exposent trop risquent un coup de soleil et, pour les cas les plus graves, un empoisonnement au soleil. Le premier est une brûlure de la peau, plus ou moins grave. Elle est causée par une exposition aux rayons UVB du soleil. Les symptômes sont des rougeurs, une douleur avec démangeaisons et quelques fois des cloques. L’empoisonnement au soleil, elle, est plus grave.

L’empoisonnement au soleil, plus grave qu’un coup de soleil

Tout comme le coup de soleil, l’empoisonnement au soleil se manifeste par des rougeurs, des cloques et des douleurs. Mais il a aussi pour symptômes des maux de tête, de la fatigue, un rythme cardiaque plus rapide, des frissons, des nausées, des vertiges et la déshydratation.

“Au début, un empoisonnement au soleil peut ressembler à un coup de soleil, mais il entraînera une rougeur et une irritation plus importantes, explique le dermatologue Taylor Bullock. Peu de temps après, de nombreuses cloques, petites ou grandes, vont apparaître car la peau est enflammée. Une fois que les cloques sur la peau se seront déchirées, la peau va peler.”

Traiter et prévenir l’empoisonnement au soleil pour protéger sa peau

Pour traiter le coup de soleil et l’empoisonnement, il est impératif de ne plus s’exposer au soleil jusqu’à ce que les symptômes disparaissent et de ne pas gratter les cloques qui démangent. Pour la douleur, un pharmacien pourra vous délivrer des médicaments comme des antalgiques. Vous pouvez aussi passer du froid sur les cloques, avec de l’eau ou des compresses, ou appliquer des crèmes ou des gels - à demander également au pharmacien - pour soulager la sensation de brûlure et aider à la cicatrisation des plaies. Enfin, n’hésitez pas à boire car l’hydratation est très importante pour guérir.

En ce qui concerne les cas les plus graves d’empoisonnement au soleil, les médecins peuvent prescrire un traitement curatif médicamenteux - notamment des antibiotiques - ou des traitements d'hydratation intraveineux, pour les patients très atteints.

Qu’il s’agisse du coup de soleil ou de l’empoisonnement, rassurez-vous, tous deux sont évitables et les conseils sont les mêmes ! L’Assurance maladie recommande d’“appliquez une couche [de crème] épaisse, 30 minutes avant de vous exposer, même s'il y a des nuages, et renouvelez l'application toutes les deux heures” et d’“évitez l'exposition au soleil entre 12 heures et 16 heures, l'été en France métropolitaine.” Si votre peau est très sensible, il est préférable de la protéger avec des vêtements, de porter un chapeau ou une casquette et des lunettes de soleil.