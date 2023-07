Mettre de la bière à la place de la crème solaire : une nouvelle tendance à éviter

L'ESSENTIEL Le bronzage à la bière fait fureur sur TikTok malgré le manque de preuves scientifiques.

Les dermatologues affirment que cette tendance est potentiellement très nocive.

Les experts rappellent que la crème solaire constitue une protection efficace et prouvée contre les UV.

Non, la bière ne protège pas du soleil. Si cette phrase peut prêter à sourire elle est pourtant nécessaire à l’heure où une nouvelle tendance affole le réseau social TikTok.

"Beer tanning" : une pratique qui n'est pas sans danger

Les adeptes du “beer tanning” ou le fait de remplacer la crème solaire par de la bière avancent que “les sucres et acides présents dans la bière peuvent aider à foncer la peau et potentiellement apporter des bienfaits supplémentaires grâce aux antioxydants et vitamines que l'on retrouve dans certaines bières", détaille Caroline Brooks, une spécialiste de la peau travaillant dans un spa, dans The Independent.

Cette affirmation manque pourtant de preuves scientifiques rappellent les experts qui invitent à la prudence :

"En tant que dermatologue suivant quotidiennement des patients ayant un cancer, je me sens obligée de prévenir qu'il est important de faire preuve de recul et de présence d'esprit concernant la tendance TikTok du “beer tanning”, avertit la docteure Maham Khan. Appliquer de la bière sur la peau en croyant qu'elle va améliorer son bronzage est questionnable parce qu'on manque de preuves scientifiques. Plus important encore, cette méthode ne protège en aucun cas des rayonnements UV, qui sont connus pour être cancérigènes et la raison principale de la détérioration de la qualité de la peau, qui peut se manifester sous la forme de coups de soleil, de vieillissement prématuré, et augmenter le risque de cancer de la peau, dont des mélanomes."

Plus de 80 % des cancers de la peau sont liés à une exposition excessive au soleil, indique La Fondation pour la Recherche Médicale (FRM). L'incidence des cancers de la peau est en outre en constante augmentation depuis 30 ans.

Exposition aux UV : les gestes pour se protéger sont simples

Aussi, afin de préserver la peau et la santé, il est indispensable de se protéger lors d’une exposition au soleil avec une crème solaire d’au minimum d’indice SPF 30+, rappelle Santé Publique France :

L’exposition et l’indice de protection de la crème solaire utilisée varient en outre en fonction de l’index UV :

Lorsque que l’index UV est compris entre 3 et 7, entre midi et 16 heures, il est conseillé de rechercher l’ombre et de mettre une crème de protection solaire au minimum d’indice SPF 30+. Lorsque l’index UV est compris entre 8 et 10, il faut éviter de s’exposer au soleil entre midi et 16h00 et la crème de protection solaire est au minimum d’indice SPF 50+. Enfin, lorsque l’index est supérieur ou égal à 11, il est conseillé d’exclure toute exposition au soleil entre midi et 16 heures et la crème de protection solaire est au minimum d’indice SPF 50+.

L’utilisation d’une crème solaire doit également s’accompagner d’autres gestes de prévention : évitez de vous exposer au soleil entre 12h et 16h, recherchez l’ombre, protégez systématiquement la peau des enfants, sortez couvert (vêtements, chapeaux, lunettes) et appliquez généreusement de la crème solaire toutes les deux heures.