Dry scooping : ce défi dangereux est beaucoup trop populaire sur Tik Tok

Le "dry scooping", un défi qui consiste à ingérer de grandes cuillères de poudre protéinée avant un effort physique, est de plus en plus populaire sur le réseau social Tik Tok. Il est pourtant très dangereux pour la santé.

100 vidéos analysées

Pour étudier l'ampleur de ce nouvel engouement chez les jeunes, des scientifiques ont effectué une recherche sur TikTok en utilisant le hashtag "preworkout", et ont analysé le contenu de 100 vidéos apparaissant dans les résultats. Ils ont alors constaté que 70% des images postées concernaient des hommes, et que beaucoup étaient mineurs. Seuls 8% des vidéos diffusées respectaient le mode d’emploi d'ingestion des protéines en poudre, qui nécessitent normalement une dilution préalable dans de l'eau. De plus, 11% des consommateurs augmentaient les doses de la préparation et certains la mélangeaient avec des boissons énergisantes ou de l’alcool.

Des risques de crise cardiaque

Cette utilisation détournée des protéines en sachet est pourtant associée à de la détresse respiratoire, des problèmes cardiovasculaires et des risques d'étouffement ou de décès. En juin dernier, une Américaine âgée de 20 ans a d’ailleurs été victime d'une crise cardiaque après s'y être risquée.

En conclusion, le directeur de l'étude invite les médecins à prendre conscience de l'ampleur du phénomène chez les jeunes, afin d'assurer une prise en charge plus précoce des victimes.