Cannibale : elle a «mangé» sa jumelle in utero et le raconte sur Tik Tok

Sur le réseaux social TikTok, la vidéo d'une femme racontant comment elle a "mangé" sa jumelle pendant la grossesse de sa mère est devenue virale. L'histoire est d'autant plus fascinante que le physique de "la jumelle cannibale", très particulier, reflète parfaitement son histoire.

Un œil bleu, un œil marron

Rachelle, dont le nom d'utilisatrise Tik Tok est radrachelle, est née avec des yeux de deux couleurs différentes (un bleu et un marron). En plus de cela, elle a une ligne droite qui sépare son torse en deux. "A gauche de cette démarcation, la pigmentation de ma peau est d'une couleur différente de celle du côté droit", explique-t-elle dans la vidéo ci-dessous, visionnée et partagée des milliers de fois.

Au début, Rachel s'est dit que ce n'était qu'une simple tache de naissance. Mais des problèmes de santé récurrents l'ont finalement conduite à faire un test génétique, révélant que ses complications venaient en fait du mixte de deux ADN présents dans son corps.