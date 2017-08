A l’heure où l’échographie accompagne chaque grossesse ou presque, il est devenu bien rare d’avoir la surprise de découvrir deux bébés au lieu d’un lors de l’accouchement. Sauf quand un des jumeaux se cache à l’intérieur de son frère ! Si cela semble invraisemblable dit de la sorte, c’est pourtant bien ce qu’ont constaté des médecins de Mumbra (Inde).

