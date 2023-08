Quelle crème solaire pour quelle couleur de peau ?

L'ESSENTIEL En fonction de son type de peau, on ne choisit pas sa crème solaire de la même manière.

Les UVB sont nocifs et entrainent des coups de soleil, mais il faut également se protéger des UVA.

Les crèmes solaires doivent être appliquées au minimum toutes les deux heures.

L'été est là, c’est le temps de vacances. Profiter de la plage ou de la piscine en toute tranquillité nécessite une bonne protection solaire. Mais parmi l’offre importante de produits, comment choisir la crème qui vous convient ?

Il existe plusieurs types de rayons ultraviolets. Le rayonnement UVB est le plus puissant : c'est lui qui est responsable des coups de soleil. Il est plus ou moins fort en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, de la position du soleil, de l'heure de la journée, de la météo...

Crème solaire : choisir le bon indice

Pour vous protéger des rayons UVB, vous devez choisir une crème avec un facteur de protection solaire (SPF) adéquat. L'indice varie de 6 à 50+ et indique la capacité d'une crème à retarder les coups de soleil. Les personnes à la peau claire remarqueront des rougeurs sur leur peau après environ dix minutes d'exposition. Une crème d'indice 15 aura 150 minutes d’action avant que leur peau ne commence à brûler. Le choix du niveau de SPF dépend de votre phototype, c'est-à-dire de votre pigmentation et de votre sensibilité au soleil. Pour l’exposition à la plage, vous pouvez vous appuyer sur les repères suivants :

- Peau assez résistante (mate ou noire, pas de coups de soleil) : SPF 6 à 10

- Peau intermédiaire (bronze facilement, coups de soleil rares) : SPF 15 à 25

- Peau sensible (blanche, coups de soleil fréquents) : SPF 30 à 50

- Peau extrêmement sensible (blanche, taches de rousseur, ne bronze pas) : SPF 50+

Et pour récapituler...

Protection contre les UV : de la théorie à la réalité

Les calculs de ces indices supposent l'application de deux grammes de crème par centimètre carré de peau. Ce n’est pas le cas dans la réalité ! En pratique, un indice 50 est généralement considéré comme correspondant à un indice 15. Par conséquent, pour les peaux blanches, il faut choisir une crème avec un indice 50 et en mettre toutes les deux heures.

Il y a aussi la question du rayonnement UVA, plus diffus et pénétrant que les UVB. Il traverse le verre ou les nuages ​​et donne un teint hâlé après une journée ensoleillée, malheureusement seulement temporairement. Pour se protéger efficacement des UVA, l'indice de protection doit être égal au tiers de l'indice SPF. Dans ce cas, il y a un logo UVA visible sur le tube de crème.

Quoi qu'il en soit, appliquez généreusement la crème au moins toutes les deux heures, et plus souvent en cas de baignade, de transpiration ou de frottement. Et ne faites aucune confiance aux inscriptions "écran total" ou "protection à 100 %", elles n'ont aucune valeur.