Coups de soleil, bronzage…

Crèmes solaires : comment choisir les bons produits

A l'aube de l'été, les supermarchés se remplissent de crèmes solaires. Indice, logo, couleur de peau... Pourquoidocteur vous explique comment choisir la protection adaptée.

Sept Français sur dix utilisent régulièrement des protections contre les rayons du soleil. L’été approchant, les étalages des supermarchés se garnissent des crèmes, huiles et sprays de différentes marques.

Mais entre les arguments commerciaux et ceux qui sont réglementés, il peut être difficile de se retrouver. Pourquoidocteur fait le point sur les informations clé au moment de choisir son écran solaire.





Plusieurs types de peau

Avant de choisir son écran solaire, il est nécessaire de comprendre pourquoi se protéger du soleil est nécessaire. L’astre émet plusieurs types de rayonnements, dont certains présentent un danger pour la peau.

Les UVA et les UVB, par exemple, sont à l’origine des coups de soleil. Ils pénètrent la peau et peuvent alors occasionner des dégâts au niveau des cellules et de l’ADN. C’est de cette manière que les cancers cutanés se développent. Les rayonnements dits infrarouge sont également dangereux, car ils pénètrent encore plus profondément la peau.

En fonction du phototype, la vulnérabilité face au soleil est plus ou moins forte. Les personnes de type 1, de peau blanche laiteuse et bronzant difficilement, doivent être particulièrement prudentes. Celles de phototype 4, qui prennent facilement des couleurs au soleil et brûlent peu, peuvent appliquer la crème moins souvent.







Source : Agence nationale de sécurité du médicament





Un indice et un logo à surveiller

Ces informations sont importantes car elles permettent d’adapter sa protection solaire. Les peaux les plus sensibles devront ainsi choisir une très haute protection. Cela se traduit par deux éléments : le facteur de protection solaire (SPF), sous la forme d’indice, et les filtres contre les UVA, sous la forme d’un logo.

L’indice SPF exprime le facteur de multiplication du temps qui s’écoule avant l’apparition d’un coup de soleil. Pour un individu à la peau claire, 10 minutes sont nécessaires avant que la peau ne rougisse. Un indice de 15 confère donc une protection de 150 minutes. Le filtre contre les UVA est également régulé : il doit correspondre, au minimum, à un tiers du SPF. Le symbole « UVA » est alors encerclé.