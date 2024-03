Cancer de la peau : comment détecter un mélanome sur vos ongles

L'ESSENTIEL Le nombre de mélanomes a été multiplié par cinq depuis 30 ans.

Un auto-examen régulier de vos ongles peut permettre de détecter des signes de mélanome.

Un avis médical doit être demandé rapidement en cas de doute.

L'examen régulier des ongles peut permettre de repérer les premiers signes d'un mélanome de l'ongle. Il est recommandé de vérifier la couleur, la forme et la texture de vos ongles. Si vous remarquez des changements inhabituels, il est préférable de consulter un dermatologue pour un diagnostic approfondi.

Selon l'Assurance Maladie, le nombre de mélanomes, un cancer de la peau développé à partir de cellules mélanocytes, a été multiplié par cinq en 30 ans. On note une augmentation de plus de 4 % chez les hommes et de plus de 2,7 % chez les femmes. Il est important de s'auto-examiner pour repérer toute tâche ou tout grain de beauté suspect.

Examiner régulièrement ses ongles

L’American Academy of Dermatology Association a signalé dans un communiqué qu’il faut examiner régulièrement ses ongles. "Bien que ce soit rare, le cancer de la peau, y compris le mélanome peut se développer sous et autour des ongles des mains et des orteils. (…) Il est plus fréquent chez les personnes âgées et les personnes ayant la peau foncée. Des antécédents personnels ou familiaux de mélanome ou des traumatismes des ongles peuvent également constituer des facteurs de risque", a précisé l’organisation. Si le mélanome de l'ongle est détecté précocement, il peut être facile à traiter.

Quels sont les signes qui doivent alerter

Lors de l'examen de vos ongles, recherchez les signes suivants qui pourraient indiquer un mélanome : des taches ou des stries sombres qui s'étendent de la base de l'ongle vers le bout, des changements de couleur inhabituels, notamment de la peau autour de l'ongle, des déformations de l'ongle. "Lorsque cela se produit, l'ongle commence à se séparer du lit unguéal. Le bord blanc au sommet de l'ongle s'allonge au fur et à mesure que l'ongle se soulève", précise le communiqué de l’American Academy of Dermatology Association. On peut également remarquer une bosse sous l'ongle ou encore un dédoublement. Si vous remarquez l'un de ces signes, consultez rapidement un dermatologue.

Il est important de noter que les changements de l'ongle ne sont pas toujours le signe d'un mélanome, mais il vaut mieux être sûr et consulter un professionnel de la santé pour un examen approfondi. Un diagnostic précoce peut grandement améliorer les chances de guérison et de traitement efficace.

"Le mélanome de l'ongle diagnostiqué à un stade plus avancé"

"Le mélanome de l'ongle est souvent diagnostiqué à un stade plus avancé que le mélanome de la peau, ce qui le rend plus dangereux pour votre santé", prévient l’association. Il faut rester attentif à tout changement suspect, si l’on remarque la présence d’un ou plusieurs de ces signes, cela ne signifie pas forcément qu'il s'agit d'un mélanome, mais nécessite de demander l'avis d'un professionnel de santé, d’après l’Assurance Maladie.

La détection précoce est cruciale pour un traitement efficace du mélanome de l'ongle.