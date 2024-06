Les disputes des parents impactent davantage la santé des enfants empathiques

L'ESSENTIEL Les enfants empathiques sont plus susceptibles de montrer des signes de moins bonne santé face aux conflits interparentaux que les autres enfants.

Une étude montre qu'ils ont des niveaux plus élevés de protéine C-réactive, un marqueur d'inflammation.

Pour les chercheurs, leur étude montre que l'empathie n'est pas toujours une bonne chose, et qu'il faut apprendre aux enfants à l'utiliser à bon escient.

"Pour les enfants âgés de 7 à 9 ans, le foyer familial et les parents sont importants, donc observer un conflit entre les parents peut être stressant, explique la chercheuse Hannah Schreier. Et nous savons maintenant que les enfants peuvent réagir négativement à un conflit perçu d'un point de vue physiologique." Et selon ses travaux publiés dans la revue Brain Behavior and Immunity, l’effet des disputes interparentales sur la santé sera encore plus important sur les enfants empathiques.

Les conflits des parents augmentent l’inflammation chez les enfants empathiques

Pour cette étude, l’équipe du Penn State College of Health and Human Development a repris les données et les échantillons sanguins de 106 enfants âgés de 7 à 9 ans ayant participé à une recherche sur la parentalité. Les scientifiques qui effectuaient des visites à domicile, ont évalué la perception des petits sur les conflits interparentaux, notamment s'ils se sentaient menacés ou s'ils avaient l'impression d'être responsables lorsque leurs parents se disputaient. Les parents devaient de leur côté estimer la santé globale de leur enfant sur une échelle allant d'excellente à mauvaise. Il était également demandé aux jeunes participants s’ils avaient de l’empathie.

De plus, les chercheurs ont analysé les niveaux de protéine C-réactive (CRP) et d'interleukine-6 ​​(IL-6) dans des échantillons de sang prélevés sur les enfants. Des taux importants de CRP et d’IL-6 indiquent des niveaux plus élevés d’inflammation chronique dans le corps. "Une inflammation chronique de fond, qui n'est pas nécessairement préoccupante à court terme, est liée à des effets négatifs sur la santé à long terme lorsqu'elle est élevée sur une longue période de temps", précisent les auteurs dans leur communiqué.

Résultats des différentes analyses : les enfants qui déclaraient être plus empathiques avaient des niveaux plus élevés de CRP. Ce qui suggère des niveaux plus élevés d'inflammation chronique. Par ailleurs, ils affichaient une moins bonne santé globale lorsqu'ils percevaient davantage de conflits interparentaux.

Empathie : il faut apprendre à l’être à bon escient

"Ces résultats soulèvent des questions intéressantes sur l'environnement familial et scolaire des enfants, ajoute Hannah Schreier. L'empathie est importante, surtout à cette étape de la vie, mais cela n'a aucun sens d'encourager davantage l'enseignement de l'empathie envers tous les enfants. Certains d’entre eux pourraient avoir besoin d’aide pour comprendre quand il est acceptable de fixer des limites et comment trouver un équilibre entre être conscient de ce que ressentent les autres et ne pas assumer tout ce qui se passe."

"Le message principal de notre société est que l'empathie est une bonne chose et qu'il est bénéfique pour nous d'être entouré de personnes plus empathiques. Mais l’empathie peut avoir des impacts positifs et négatifs. Nous ne parlons pas beaucoup de ce que cela signifie pour la personne la plus empathique et de ce que signifie assumer les émotions des autres. Notre travail s’ajoute à une littérature croissante montrant qu’être plus empathique peut avoir des conséquences néfastes sur votre santé", conclut la scientifique.