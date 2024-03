L’empathie peut se transmettre socialement

L'ESSENTIEL Selon que l'on observe des réactions empathiques ou non empathiques, l'évaluation de cette faculté intuitive augmente ou diminue.

Ce changement est reflété par le traitement neuronal de l'empathie dans l'insula antérieure et sa connectivité fonctionnelle avec la jonction temporo-pariétale.

La transmission de l'empathie repose sur des modèles d'apprentissage mathématique.

On le sait : les êtres humains apprennent en observant les autres. Ainsi, plusieurs théories du développement moral suggèrent que l'empathie peut se transmettre d'une personne à l'autre. Cependant, les mécanismes par lesquels cette faculté intuitive est socialement transmise ne sont pas clairs. C’est pourquoi des chercheurs de l'hôpital universitaire de Würzburg (Allemagne) ont décidé de réaliser des travaux publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

"La hausse ou la diminution de l'empathie est induite par le biais de modèles d'apprentissage mathématique"

Dans le cadre de ces travaux, ils ont demandé à des femmes européennes et asiatiques, jeunes ou plus âgées, de regarder, dans un premier temps, des vidéos montrant des mains recevant une stimulation douloureuse. Ensuite, les participants ont indiqué leurs ressentis au cours de cette expérience. Après avoir donné leur propre évaluation, ils ont vu les réactions empathiques ou non-empathiques d'autres personnes aux mêmes vidéos. Enfin, les volontaires ont de nouveau évalué leur empathie, cette fois par rapport à la douleur d'une autre personne.

Les auteurs ont constaté que l’observation des réactions empathiques des autres a entraîné une augmentation, tandis que l'observation des réactions non empathiques a entraîné une diminution de l'empathie chez les participants. "Il est intéressant de noter que la réponse neuronale à la douleur d'une autre personne a également changé", a déclaré Grit Hein, neuroscientifique et co-auteur des recherches. D’après les résultats, des changements neuronaux mesurés par des scanners se sont traduits par une modification de la connectivité de l'insula antérieure, une région du cerveau associée au traitement de l'empathie. "Cela signifie que la hausse ou la diminution de l'empathie est réellement induite par le biais de modèles d'apprentissage mathématique."

Empathie : le respect mutuel est nécessaire pour son développement à long terme

Selon l’équipe, travailler dans un environnement empathique est important. En effet, cette aptitude peut se transformer en motivation prosociale, augmentant la coopération et la volonté d'aider. "Par conséquent, ceux qui créent un environnement de travail dépourvu d'empathie pour des raisons d'économies, de contraintes de temps ou de mauvaise gestion doivent être conscients qu'un tel comportement façonne les employés à long terme et, à son tour, affecte leurs interactions avec les clients ou les patients." Cependant, les scientifiques ont précisé qu’une empathie excessive pouvait causer du stress et aboutir à un épuisement professionnel ou à un arrêt de travail.

"Nous avons les moyens de façonner la capacité d'empathie chez les adultes grâce à des mesures appropriées. Toutefois, pour que l'empathie se développe à long terme, elle nécessite une atmosphère de respect mutuel. On peut respecter quelqu'un sans avoir d'empathie pour lui, mais il est difficile de développer l'empathie si l'autre personne n'est pas respectée en tant qu'être humain ou si le manque de respect est accepté dans la société", a conclu Grit Hein.