Pourquoi l'empathie et l'anxiété sont-elles souvent liées ?

L'ESSENTIEL L'empathie peut conduire à partager les problèmes émotionnels des autres.

Réciproquement, les anxieux manifestent davantage d'empathie pour les problèmes des autres.

Le lien entre empathie et anxiété peut générer du stress lié aux relations sociales.

L'empathie, cette capacité à se connecter profondément avec les sentiments des autres, peut être une qualité incroyable. Cependant, la plupart des empathes souffrent aussi d'anxiété, c'est-à-dire un sentiment d'inquiétude et de stress.

La face cachée de l'empathie

Être capable de ressentir et comprendre les autres d'une manière si profonde que leurs émotions deviennent les siennes, c'est ce que ressentent les personnes douées d'une forte empathie. Cependant, si cette connexion émotionnelle peut paraître très utile dans certaines situations, elle peut aussi être très accablante.

En se poussant à prendre à cœur les problèmes des gens qu’ils rencontrent au point de s'oublier soi-même, les empathes ont tendance à porter les fardeaux émotionnels des autres, les menant ainsi à une forte anxiété.

L'empathe anxieux

Si certaines recherches de psychologie ont montré que les personnes souffrant d'une anxiété sociale élevée sont souvent très doués pour comprendre les émotions des autres, c'est que l'empathie et l'anxiété sont liées. Comme si sa connexion émotionnelle ne s'arrêtait jamais, l'empathe anxieux a tendance avoir un niveau accru d'inquiétudes et de pensées obsessionnelles.

Il a du mal à identifier et maintenir une frontière claire entre son propre état psychologique et celui des autres, nourrissant ainsi les ruminations, l’analyse excessive et la détresse émotionnelle.

Les défis de l'empathie anxieux

L’empathe anxieux peut ainsi avoir du mal à distinguer ses propres émotions de celle des autres. Il réfléchit constamment à chaque détail de ses interactions sociales en voulant être aimé et compris.

Les situations sociales deviennent alors très stressantes même si personne ne soupçonne son anxiété. Progressivement, il se sent fatigué d'avoir passé du temps avec d'autres personnes et appréhendent les interactions sociales.

Si l'empathie est un super pouvoir émotionnel, elle contient aussi son lot de défis, notamment les interactions sociales. Trouver un équilibre entre l'attention vers les autres et prendre soin de soi-même est ainsi la clé pour la cultiver sans laisser l'anxiété prendre le dessus.

En savoir plus : "Le guide de survie des hypersensibles empathiques" de Judith Orloff.