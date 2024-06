Et si votre goût pour le café était transmis par vos parents ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert que les variants génétiques particuliers hérités des parents influençaient la quantité de café que l'on est susceptible de consommer.

Cette prédisposition génétique à la consommation de café est liée "d'une manière ou d'une autre" à l'obésité et à la consommation de substances.

Chez certains participants, elle est aussi associée à la douleur, aux troubles gastro-intestinaux et aux maladies psychiatriques.

Quelques minutes après être sorties du lit, de nombreuses personnes s’empressent d’aller se faire un café. C'est un phénomène courant dans le monde entier, car ce dernier est l'une des boissons les plus consommées. Et si ce désir de boire un café dès le matin était influencé par la génétique ? C’est ce qu’a suggéré une équipe internationale de chercheurs dans une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Neuropsychopharmacology.

Les variants génétiques hérités des parents influencent la quantité de café consommé

Pour les besoins des recherches, l’équipe a utilisé les données génétiques de 130.153 adultes américains pour réaliser une étude d'association à l'échelle du génome (GWAS) sur des centaines de biomarqueurs, de traits de santé et de mode de vie. Puis, ils les ont associés à des informations autodéclarées sur la consommation de café à partir d'une base de données 23andMe aux États-Unis. "Cela permet d’identifier les régions du génome associées au fait qu'une personne est plus ou moins susceptible de consommer du café, puis pour identifier les gènes et la biologie qui pourraient sous-tendre la consommation de café", a déclaré Hayley Thorpe, auteur principal des travaux et chercheur de l'Université Western Ontario (Canada). Ensuite, les données ont été comparées à une base de données similaire de la UK Biobank, composée de 334.649 résidents du Royaume-Uni.

Les résultats ont montré une influence génétique sur la consommation de café. En clair, les variants génétiques particuliers hérités des parents influencent la quantité de café que l'on est susceptible de consommer. D’autres corrélations génétiques ont été observées, notamment des associations génétiques positives entre le café et des effets néfastes sur la santé, tels que l'obésité et la consommation de substances, dans les deux populations. "Cela ne signifie pas qu'une personne qui boit du café va consommer d'autres substances ou développer une obésité, mais plutôt que la prédisposition génétique à la consommation de café est liée d'une manière ou d'une autre à ces traits", a précisé Hayley Thorpe.

La prédisposition génétique à la consommation de café est associée à des maladies psychiatriques

Autres traits associés à la consommation de café : la douleur, les troubles gastro-intestinaux et les maladies psychiatriques. "Pour l'anxiété, la bipolarité et la dépression, dans l'ensemble de données 23andMe, ils ont tendance à être positivement corrélés génétiquement avec la génétique de la consommation de café. Cependant, dans la UK Biobank, on observe le schéma inverse, c'est-à-dire une corrélation génétique négative. Ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions."

Bien que cette recherche s'ajoute à la littérature existante et aide à mieux comprendre comment le café peut avoir un impact sur la santé d'une personne, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour comprendre le lien entre le café, la consommation d'autres substances et les problèmes de santé dans des environnements uniques.