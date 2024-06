Régime : les fruits à coque ont-ils un impact sur la perte de poids ?

L'ESSENTIEL Aucune des études passées en revue par des chercheurs australiens n'a montré des effets négatifs sur la perte de poids lorsque les fruits à coque étaient inclus dans le régime.

À l’inverse, en mangeant des amandes, des cacahuètes, des pistaches ou des noix dans le cadre d’un régime, les personnes ont perdu plus de poids (de 1,4 à 7,4 kg).

"Les fruits à coque sont riches en graisses insaturées saines, en protéines végétales et en fibres alimentaires, qui jouent toutes un rôle dans la promotion de la satiété et la réduction de la consommation excessive de calories", selon les auteurs.

Les régimes hypocaloriques favorisent la perte de poids et améliorent la composition corporelle et le contrôle de la glycémie. "La consommation de noix améliore également ces éléments. Cependant, on en sait moins sur les bénéfices combinés de ces deux stratégies", ont indiqué des chercheurs de l’université d'Australie du Sud à Adélaïde. C’est pourquoi ces derniers ont décidé de mener une étude au cours de laquelle ils ont voulu évaluer les effets des régimes hypocaloriques avec ou sans fruits à coque sur la masse corporelle, la composition corporelle et le contrôle de la glycémie chez les adultes.

Perte de poids : les fruits à coque auraient un pouvoir coupe-faim

Dans le détail, les scientifiques ont passé en revue sept essais contrôlés randomisés. Ces derniers ont mesuré les changements de poids et le contrôle de la glycémie dans les régimes restrictifs. "La restriction énergétique a été réalisée en prescrivant un objectif énergétique fixe ou en réduisant l'apport par rapport aux besoins énergétiques quotidiens. Les interventions ont duré de 4 à 52 semaines et contenaient de 42 à 84 g d'amandes, de cacahuètes, de pistaches ou de noix par jour", peut-on lire dans les travaux.

Les résultats, parus dans la revue Nutrition Research Reviews, ont montré que les personnes qui mangeaient de 42 à 84 g de noix dans le cadre d'un régime restrictif perdaient beaucoup plus de poids que celles qui suivaient un régime restrictif en énergie sans noix, amandes, cacahuètes ou pistaches. Les régimes enrichis en fruits à coque ont permis une perte de poids supplémentaire de 1,4 à 7,4 kg, ce qui pourrait être lié à la capacité des fruits à coque à couper efficacement la faim.

"Les fruits à coque sont associés à une meilleure santé cardiovasculaire et métabolique"

"Les gens évitent souvent les fruits à coque lorsqu'ils essaient de perdre du poids parce qu'ils pensent que leur teneur en énergie et en graisses peut contribuer à la prise de poids. Mais en réalité, les fruits à coque sont riches en graisses insaturées saines, en protéines végétales et en fibres alimentaires, qui jouent toutes un rôle dans la promotion de la satiété et la réduction de la consommation excessive de calories. Les fruits à coque sont associés à une meilleure santé cardiovasculaire et métabolique, à une meilleure santé intestinale et à de meilleures performances cognitives", a expliqué Alison Coates, co-auteure des recherches.