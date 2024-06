Perte de poids : voici le rythme de marche à adopter pour maigrir le plus vite possible

L'ESSENTIEL Varier la longueur des pas serait plus bénéfique que le nombre total réalisé, en ce qui concerne la dépense métabolique.

Une augmentation de 1 % de la variabilité des pas correspond à une hausse de 0,7 % de l'énergie utilisée.

Il est important de marcher chaque jour - ou de faire une autre activité physique - pour être en bonne santé.

Pour être en bonne santé, le ministère des Sports recommande de faire au moins l’équivalent de 30 minutes de marche rapide (qui accélère sensiblement la fréquence cardiaque), au moins cinq jours par semaine.

Varier la longueur des pas pour une meilleure dépense métabolique

Mais toutes les façons de marcher se valent-elles ? Non, selon une nouvelle étude publiée dans la revue bioRxiv. Pour une meilleure dépense métabolique, la variation du rythme serait plus efficace que le nombre de pas.

“Nous supposons que des variations plus fréquentes et plus importantes de la longueur des pas augmentent votre dépense métabolique pendant la marche”, indique Adam Grimmitt, l’un des auteurs, au DailyMail. Et si la dépense métabolique augmente, celle des calories aussi.

Pour parvenir à ces résultats, les scientifiques ont suivi la marche de 18 adultes en bonne santé. Ces derniers étaient, en moyenne, âgés de 24 ans et pesaient 70,5 kg. Ils leur ont fait suivre deux tests.

Dans une première expérience, les participants ont dû marcher normalement - à cadence constante - pendant cinq minutes sur un tapis roulant. La foulée moyenne était de 1,2 mètre par seconde.

Dans une deuxième expérience, les participants marchaient toujours sur un tapis mais les chercheurs éclairaient les pas qu’ils devaient faire de façon à changer la longueur de leurs pas. Par rapport à la foulée moyenne, les positions variaient de 5 à 10 %, en plus ou en moins. Durant ce test, les marcheurs étaient équipés d'un embout buccal mesurant leur taux de production de dioxyde de carbone.

Résultat : pour chaque augmentation de 1 % de la variabilité des pas, il y avait une hausse de 0,7 % de l'énergie utilisée. Avoir des foulées inégales permet donc une plus grande dépense métabolique.

"D’après nos données, une augmentation de 2,7 % de la variabilité de la longueur des pas augmenterait la dépense métabolique de 1,7 %, expliquent les auteurs. La variabilité de la longueur des pas joue un rôle modeste, mais significatif, dans la dépense métabolique de la marche.”

Marcher ou faire du sport plusieurs fois par semaine

Les chercheurs reconnaissent néanmoins que leurs travaux sont plus difficilement applicables dans la vie quotidienne car il est difficile d’avoir une telle précision en termes de variation de la marche.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à partir de 18 ans, les adultes “devraient pratiquer au moins, au cours de la semaine, 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou au moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue.”

Dans ces minutes, vous pouvez incorporer tout un tas de moments : le sport bien sûr, mais aussi les activités de loisir, les tâches ménagères ou encore les déplacements, à condition qu’ils soient réalisés à vélo ou à pied !