Perte de poids : ce légume est l’un des meilleurs pour contrôler la glycémie

L'ESSENTIEL 100 grammes d’épinards contiennent 28,10 kcal, 0,85 g de glucides et 3,50 g de fibres.

C’est un légume avec un indice glycémique (IG) très faible.

Les épinards sont aussi riches en minéraux et en oligo-éléments (manganèse, calcium) et en vitamines (A, B, E, K), ce qui est bon pour la santé en général.

Un homme a besoin de 2.200 et 2.600 calories et une femme 1.800 à 2.000 calories par jour, selon le Manuel MSD. Pour limiter la prise de poids, la balance calorique journalière doit, qu’importe le sexe, être proche de zéro. Mais pour en perdre, il faut qu’elle soit légèrement déficitaire, c’est-à-dire que le corps dépense plus de calories qu’on lui fournit en mangeant.

Les épinards, un allié du régime

Pour perdre du poids ou pour le maintenir, il est recommandé de manger de façon variée et équilibrée. Cela signifie, entre autres, de consommer au moins cinq fruits et légumes par jour, selon l’Assurance maladie.

Même s’il faut diversifier son alimentation, un légume est particulièrement intéressant pour perdre du poids: les épinards! Tout d’abord, ce légume est faible en calories, avec 28,10 kcal pour 100 grammes (g), selon l’Agence pour la recherche et l’information en fruits et légumes (Aprifel).

Le deuxième atout des épinards est qu’ils ne contiennent que 0,85 g de glucides pour 100 g, c’est-à-dire une faible teneur, et qu’ils sont riches en fibres, avec 3,50 g pour 100 g. Ces deux éléments font des épinards un aliment avec un indice glycémique (IG) très faible.

“Certains nutritionnistes considèrent l’IG comme un outil pour le contrôle du poids, peut-on lire sur le site de la Fédération française de cardiologie. Les glucides à index glycémique élevé provoquant une forte sécrétion d’insuline favorisant leur stockage sous forme de graisses.”

Tout en ajoutant que les glucides à IG élevé “entraînent une suppression de la sensation de faim rapide et brève (pendant une heure après l’ingestion) alors que les glucides à faible IG agissent sur la faim entre 2 et 6 heures après l’ingestion.”

Un légume riche en fibres, en minéraux et en vitamines

Les épinards sont également bons pour la ligne car ils favorisent le transit intestinal - de par leur contenance en fibres - et apportent une sensation de satiété importante et durable. Ainsi, si vous vous sentez rassasié plus longtemps, vous mangez moins ! Enfin, les épinards sont aussi riches en minéraux et en oligo-éléments (manganèse, calcium) et en vitamines (A, B, E, K), ce qui est bon pour la santé en général.

En plus d’une alimentation variée et équilibrée, il est recommandé de pratiquer une activité physique plusieurs fois par semaine. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande aux adultes de 18 à 64 ans de faire au moins 150 à 300 minutes de sport d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’intensité soutenue par semaine.