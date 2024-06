Le sport en milieu naturel serait plus bénéfique qu'en salle

L'ESSENTIEL "Faire de l’exercice dans un parc ou dans tout autre cadre naturel est plus bénéfique que d’en faire à l’intérieur", chez soi ou en salle, selon une étude.

Alors que la pratique régulière du sport offre de nombreux avantages pour la santé (prévention des maladies chroniques, amélioration de la fonction immunitaire, réduction de l’anxiété...), plus de trois adultes sur quatre aux Etats-Unis font moins d’exercice que les 150 à 300 minutes d’activité physique modérée ou les 75 à 150 minutes d’activité intense recommandées par l’Organisation mondiale de la santé.

C’est en partant de ce constat qu’une équipe de chercheurs de l’Université A&M du Texas s’est posé la question : "Faire du sport à l’extérieur en milieu naturel pourrait-il augmenter les effets positifs de l’exercice physique et encourager plus de personnes à pratiquer ?"

Quels avantages de faire du sport en milieu naturel ?

Pour y répondre, les scientifiques ont compilé, dans une étude publiée dans l'American Journal of Lifestyle Medicine, toutes les preuves scientifiques actuelles concernant l’activité physique dans un environnement naturel. Ils ont identifié plusieurs facteurs qui déterminent la fréquence à laquelle les gens visitent les parcs et les milieux naturels, la fréquence à laquelle ils se livrent à des activités physiques une fois sur place, ainsi que les avantages qu’ils en retirent. Avec une conclusion sans appel : "Faire de l’exercice dans un parc ou dans tout autre cadre naturel est plus bénéfique que d’en faire à l’intérieur", chez soi ou en salle, peut-on lire dans un communiqué.

Des jardins communautaires, des terrains de jeux, un bon éclairage, mais aussi la canopée des arbres, des sentiers de randonnée et des plans d’eau bien entretenus : telles sont les "caractéristiques matérielles" qui rendent les espaces extérieurs "accueillants" et "plus attrayants" aux yeux de la population, sachant qu’aux Etats-Unis, "les parcs et les sentiers sont particulièrement importants en raison de leur accessibilité et de leur large disponibilité". L’étude évoque également "la sensation perçue de sécurité", "le fort sentiment de connexion à la nature" et "la conviction que passer du temps dans ces lieux naturels est essentiel" pour la santé.

"Prescrire" la nature à la population

D’après les chercheurs, les professionnels de santé devraient encourager leurs patients à passer davantage de temps dans ces lieux naturels et d’y pratiquer une activité physique, quand bien même ce n’est que de la marche à pied. Des recommandations plus connues sous le nom de "prescriptions de parc", une sorte de programme de santé publique baptisé ParkRx (pour Park Prescription en anglais).

"Etant donné que la majorité des Américains ne font pas assez d'exercice ou ne passent pas assez de temps à l'extérieur, il est clair que l’utilisation des parcs et des milieux naturels pour pratiquer une activité physique pourrait être un outil potentiellement puissant pour promouvoir un mode de vie sain", conclut le professeur Jay Maddock, auteur principal de la recherche. Comprendre : la nature pourrait être la meilleure "carotte" pour nous pousser à faire davantage de sport.