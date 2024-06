Ce jus de légumes améliore la circulation sanguine des femmes ménopausées

L'ESSENTIEL La ménopause est associée à une augmentation du risque cardiovasculaire.

Le jus de betterave permettrait de prévenir ce risque.

Riche en nitrates, il a des effets bénéfiques sur la circulation sanguine, ce qui réduit le risque cardiovasculaire.

L’arrêt des règles chez la femme peut entraîner différents bouleversements. La ménopause peut altérer la qualité de vie, mais elle est aussi associée à différentes pathologies. Ainsi, les femmes ménopausées ont un risque plus élevé de maladie cardiovasculaire. Dans la revue Frontiers in Nutrition, des scientifiques ont découvert un moyen de prévention potentiel : le jus de betterave. Selon leurs conclusions, la consommation quotidienne de cette boisson améliore la circulation sanguine et réduit le risque cardiovasculaire.

Les nitrates de la betterave peuvent faciliter la circulation sanguine

"Le jus de betterave contient des niveaux élevés de nitrate, que le corps convertit en oxyde nitrique, précisent ces chercheurs issus des universités Park (Etats-Unis), Editch Cowan (Australie), Wake Forest (Etats-Unis) et Leed (Royaume-Uni). L'oxyde nitrique aide les vaisseaux sanguins à se dilater, facilitant ainsi la circulation du sang." Or la ménopause interrompt la production d’œstrogènes, des hormones qui contribuent à maintenir les taux d’oxyde nitrique dans l’organisme.

"Cette perte de production d'oxyde nitrique contribue à l'augmentation substantielle du risque de maladie cardiaque chez les femmes ménopausées, développe la première autrice de la recherche Jocelyn Delgado Spicuzza. Les aliments riches en nitrate, en particulier les betteraves, sont étudiés comme un moyen naturel et non pharmaceutique de protéger le cœur et les vaisseaux sanguins." Elle souligne toutefois qu’il s’agit des nitrates naturellement présents dans les légumes, et non les additifs à base de nitrate, souvent ajoutés dans la viande. Ces derniers ne sont pas convertis en oxyde nitrique par l’organisme.

Ménopause : la betterave est bénéfique pour la circulation sanguine

Pour tester les effets de la betterave sur la santé cardiovasculaire des femmes ménopausées, la scientifique et son équipe ont recruté 24 femmes, âgées de 50 à 60 ans et toutes ménopausées. Leur fonction vasculaire a été testée, puis les femmes ont consommé l’équivalent de 14 cl de jus de betteraves tous les jours pendant une semaine. "Toutes les participantes ont consommé du jus de betterave concentré, chaque portion fournissant autant de nitrate que trois grosses betteraves, précisent les auteurs. Quelques semaines plus tard, elles ont bu du jus de betterave débarrassé du nitrate." L’étude a été réalisée en double-aveugle : ni les participantes, ni les chercheurs ne savaient quel jus était consommé. Le lendemain de la dernière dose, de nouveaux examens vasculaires ont été réalisés. Grâce à un capteur à ultrasons, les scientifiques ont observé la circulation du sang dans l'artère brachiale, qui se trouve dans le haut du bras et irrigue les mains. "Les résultats ont montré que la consommation quotidienne de jus de betterave riche en nitrates améliorait la circulation sanguine par rapport à la consommation quotidienne de jus de betterave sans nitrate", concluent les auteurs.

Ménopause : la betterave, une solution facile pour améliorer la circulation sanguine

Selon eux, si cette amélioration de la circulation sanguine pouvait être maintenue, cela pourrait réduire "considérablement le risque de maladie cardiaque". Ils précisent que les bienfaits à long terme du jus de betterave sur la santé n’ont pas été étudiés à ce stade, mais que les bienfaits à long terme des légumes riches en nitrates ont été confirmés.

Jocelyn Delgado Spicuzza souligne que le jus de betterave a été particulièrement bien toléré par les femmes lors de l’étude. "Plusieurs participantes ont déclaré qu'elles avaient l'intention de continuer à consommer du jus de betterave après la fin de l’étude, note-t-elle. Il semble y avoir un réel désir de la part des femmes ménopausées de protéger leur santé cardiovasculaire sans prendre de médicaments supplémentaires. Je crois que les betteraves peuvent être un aliment complémentaire pour améliorer la santé des vaisseaux sanguins chez des millions de femmes à mesure qu'elles vieillissent."