«Les personnes atteintes d’eczéma sont sujettes à l’hypersensibilité»

L'eczéma est une maladie de peau aux multiples symptômes.

"Je pense que les patients atteints d’eczéma (même s’ils sont tous différents) sont sujets à l’hypersensibilité car leurs émotions sont très stimulées par cette maladie de peau", indique la psychologue clinicienne Céline le Bivic.

A l’occasion de la journée nationale de l’eczéma, la psychologue clinicienne Céline le Bivic expose les liens qui existent entre cette maladie de peau et l’hypersensibilité.

Eczéma : "ce que la personne vit dans sa peau résonne dans sa psyché"

"Nous pouvons parler d’hypersensibilité émotionnelle lorsque les réactions et le vécu d’une personne sont très vifs et très intenses, et que cela peut apparaître disproportionné à l'entourage", commence-t-elle en premier lieu.

"Je pense que les patients atteints d’eczéma (même s’ils sont tous différents) sont sujets à l’hypersensibilité car leurs émotions sont très stimulées par cette maladie de peau", ajoute-t-elle. "Le psychisme et le corps sont indissociables. Ce que la personne vit dans sa peau résonne dans sa psyché", poursuit-elle.

Eczéma : quelles peuvent être les conséquences de l'hypersensibilité ?

"L’hypersensibilité générée par l’eczema peut avoir des conséquences sociales (en cas de réaction impulsive ou de repli sur soi), accentuer le manque de confiance en soi et générer une grande fatigue", complète Céline le Bivic.

Pour les aider à gérer leur hypersensibilité, la spécialiste conseille aux personnes atteintes d’eczéma de communiquer. "Il est essentiel de parler de son vécu avec son entourage pour être mieux compris. Lorsque les émotions sont source de souffrance, une consultation auprès d'un professionnel psychologue ou psychiatre peut être nécessaire", estime-t-elle.

Eczéma : symptômes, origines, incidence et préjugés

Pour cette 10ème journée nationale de l'eczéma, l’Association Française de l’Eczéma a décidé de se mobiliser pour "combattre les préjugés auxquels les malades doivent faire face quotidiennement".

Les trois formes d’eczéma les plus courantes sont l’eczéma atopique, l’eczéma de contact et l’eczéma des mains. Les symptômes générés par l’eczéma sont multiples : démangeaisons intenses, plaques rouges, squames, croûtes, lésions, épaississement de la peau, vésicules suintantes, infections cutanées, douleurs, oedèmes, sensations de brûlure.



L’eczema peut être provoquer par plusieurs facteurs :

- l'anomalie génétique de la barrière cutanée, avec la production excessive d’anticorps spécifiques appelés immunoglobulines E (IgE).

- La sécheresse excessive de la peau.

- La perméabilité de la peau aux facteurs de l’environnement.

Aujourd’hui en France, 2.5 millions d'adultes de plus de 15 ans, 850.000 enfants et 700.000 adolescents sont concernés par l'eczéma.