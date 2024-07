Ballonnements : 3 astuces pour les éviter

L'ESSENTIEL Les ballonnements sont dus aux gaz intestinaux qui s'accumulent dans l'intestin.

Une mauvaise alimentation, l'aérophagie, le stress et la constipation peuvent provoquer des ballonnements.

Il n'existe de véritable traitement mais certaines astuces peuvent limiter l'inconfort.

A la sensation d'un ventre gonflé, correspondent des ballonnements fréquents et désagréables, voire douloureux. Ce phénomène, également connu sous le nom de "météorisme abdominal", est provoqué par l'accumulation de gaz dans l'estomac ou l’intestin. La production excessive de gaz peut avoir différentes causes, principalement liées au mode de vie.

Gaz intestinaux : une mauvaise alimentation en cause

Une alimentation trop grasse, trop sucrée ou trop épicée, mais également la consommation régulière de café, de boissons gazeuses ou d'alcool, peuvent entraîner des gaz intestinaux. Par ailleurs, certains aliments riches en azote tels que les haricots, les choux de Bruxelles ou les féculents, sont susceptibles d'amener les bactéries à produire davantage de gaz intestinaux. La décomposition des fibres alimentaires et des protéines par les bactéries est également responsable de la production de gaz.

De plus, certaines personnes souffrent d'un déficit en lactase, rendant impossible la digestion du lactose. Cette intolérance au lactose peut provoquer une augmentation de la fermentation intestinale lors de la consommation de lait, ce qui peut irriter l'intestin et produire des ballonnements.

Les ballonnements peuvent être causés par l'aérophagie, le stress et la constipation

L’aérophagie survient lorsque vous mangez ou buvez trop vite, ou consommez trop de chewing-gum ou de boissons gazeuses. Nous avalons trop d'air, ce qui peut provoquer des gaz dans l'estomac, des douleurs digestives, le hoquet ainsi que des éructations.

Le stress et l'anxiété peuvent aussi affecter le transit : en provoquant des contractions intestinales, ils causent des ballonnements. La constipation est également l'une des causes principales de gaz et de ballonnements. La constipation entraîne l'accumulation de selles dans le gros intestin prolongeant et amplifiant le processus de fermentation et augmentant donc la production de gaz.

Enfin, certaines maladies inflammatoires de l'intestin (maladie de Crohn, rectocolite hémorragique) et familles de médicaments peuvent causer des problèmes intestinaux ainsi que des ballonnements. Il est également à noter que pendant la grossesse, l'utérus exerce une pression sur l’intestin, ce qui perturbe le transit et peut également entraîner des flatulences.

3 conseils contre les ballonnements

Bien qu'il n'existe pas de remède magique contre les ballonnements et les gaz, plusieurs traitements peuvent heureusement réduire l'inconfort et améliorer le quotidien.

Le charbon actif permet d'immobiliser les gaz et les toxines. Attention, il peut interférer avec certaines molécules et ne doit donc pas être pris en même temps que d'autres traitements.

Des pansements digestifs, généralement à base d'argile, de siméticone ou de diméticone, sont également recommandés. Leurs propriétés "anti-mousse" empêchent la formation de gaz.

Enfin, vous pouvez vous tourner vers des remèdes plus naturels comme les huiles essentielles de fenouil ou de menthe poivrée, mais il faut les utiliser en suivant les recommandations d'un professionnel de santé.

Si vous souffrez de ballonnements fréquents ou de tout autre trouble digestif, demandez conseil à votre pharmacien ou bien consultez votre médecin.