Poissons, fruits de mer : les oméga-3 réduiraient les problèmes rénaux chroniques

L'ESSENTIEL L’insuffisance rénale résulte de l’évolution lente de maladies qui conduisent à la destruction des reins.

Elle concerne plus de 82.000 personnes en France (700 millions dans le monde) et nécessite le recours à la dialyse ou à la transplantation.

5 à 10 % de la population souffriraient d’une maladie rénale pouvant conduire à une insuffisance rénale, selon l’Inserm.

Ce n’est pas la première fois que l'on parle des bienfaits des oméga-3 sur la santé à Pourquoidocteur. De nombreuses recherches en ont déjà démontré plusieurs, que ce soit sur la santé cardiaque, sur les performances cognitives, sur la prévention de la maladie d’Alzheimer ou des formes graves du Covid, et même sur les gencives. Une nouvelle étude, publiée le 18 janvier 2023 dans le British Medical Journal (BMJ), a découvert un autre effet positif : cette fois, sur les problèmes rénaux chroniques.

Oméga-3 : un risque 8 % plus faible d'avoir une insuffisance rénale chronique

Selon cette dernière, des niveaux plus élevés d'acides gras oméga 3, que l’on peut retrouver notamment dans les poissons comme le saumon, les sardines, la truite et le thon ainsi que dans les fruits de mer, sont associés à un risque modérément plus faible (de 8 %) de développer une insuffisance rénale chronique et à un déclin plus lent de la fonction rénale. Ces associations n'ont cependant pas été trouvées avec les mêmes niveaux d'acides gras oméga-3 d'origine végétale (huiles végétales, légumes verts à feuille, fruits à coque, graines…).

L’étude, qui est en réalité une méta-analyse (une étude analysant le résultats de plusieurs autres études), a été menée par une équipe internationale dirigée par des chercheurs du George Institute for Global Health et de l'université de Nouvelle-Galles du Sud et a regroupé les résultats de 19 études de 12 pays jusqu'en mai 2020 examinant les liens entre les niveaux de biomarqueurs d'acides gras polyinsaturés oméga-3 (AGPI n-3) et le développement de l'insuffisance rénale chronique chez l'adulte. Au total, 25.570 participants entre 49 et 77 ans ont été inclus dans l'analyse.

Problèmes rénaux : comment prendre soin de reins ?

Bien que ces liens soient modestes, les résultats soutiennent les directives cliniques actuelles qui recommandent une consommation adéquate de fruits de mer et de poissons gras dans le cadre de régimes alimentaires sains, affirment les chercheurs.

Au-delà de la consommation de poissons et de fruits de mer, si vous voulez réduire vos risques de développer des problèmes rénaux, l’adoption d’une bonne hygiène de vie permet de ralentir la destruction des reins. L’arrêt du tabac et l’adoption d’un régime alimentaire adapté dont indispensables (réduction des protéines animales et des apports en phosphore, sodium, potassium, lipides, boire suffisamment), tout comme l’exercice physique quotidien, recommande l’Inserm.