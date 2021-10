Performances cognitives, fertilité, perte de poids... Tous les bienfaits des oméga 3

On trouve les oméga 3 dans les huiles de colza, de noix, de noisette, de lin, de carmeline et de chanvre, les poissons gras (saumon, sardines, maquereaux...) et les produits issus de l’alimentation Bleu Blanc Cœur (viandes, charcuterie, œufs, lait...). Ces acides gras essentiels ont de multiples bienfaits sur l'organisme.