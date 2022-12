Fêtes de fin d'année : les fromages les moins caloriques 

L'ESSENTIEL Il existe plus de 1.200 variétés de fromage en France.

Ils peuvent être fabriqués à partir de lait de vache, de chèvre, de brebis ou de bufflonne.

Depuis quelques années, des "faux-mages" voient le jour : ils sont véganes car ils ne contiennent pas de produits issus des animaux.

Une pause lactée entre la dinde et la bûche... Le fromage est un incontournable des repas de fêtes, en plus d’être un emblème de la gastronomie française. Fabriqué avec du lait, il est plus ou moins affiné, ce qui donne une variété importante de produits. Ainsi, leur composition et leur fabrication leur confèrent des aspects et des goûts différents, mais font aussi varier le nombre de calories qu’ils renferment. Pour les fêtes de fin d’année, il peut être intéressant de choisir des variétés moins caloriques.

Les fromages riches en eau sont les plus pauvres en calories

"Plus un fromage contient de l’eau, moins il est calorique", rappelle le site La boîte du fromager. Si vous souhaitez consommer moins de calories, il faudra choisir des fromages riches en eau. Le fromage blanc est le fromage qui contient le moins de matières grasses, d’autant que certaines versions allégées sont à 0 %. Il faut compter environ 50 calories pour 100 grammes de fromage blanc. Cependant, il est plus adapté à la préparation de recettes ou à un dessert qu’à un plateau de fromages pour les fêtes de fin d’année. La ricotta est aussi parmi les fromages les plus faibles en calories, mais cette spécialité italienne n'est pas non plus propice aux repas de fêtes.

De la mozzarella au Mont-d’Or, des fromages plus légers pour les repas de fêtes de fin d’année

Pour limiter les calories consommées et garder un esprit festif, on peut compter sur les fromages frais comme les petites bûches de fromage de chèvre ou les fromages frais de vache.

Pour donner une touche méditerranéenne à votre repas, vous pouvez aussi proposez de la fêta. Pour les fans d’Italie, la mozzarella fait aussi partie des fromages légers en calories, mais là encore, elle n’est pas la plus adaptée au classique plateau de fromage, alors pourquoi ne pas la remplacer par de la scarmoza ? Il s’agit d’un fromage dont la préparation est semblable à la mozzarella, mais qui est fumé.

Sinon, il existe quelques classiques de la tradition fromagère française, dont le poids calorique reste modéré. La cancoillotte, une spécialité de l’Est de la France, contient seulement 120 calories pour 100 grammes, dont 4 grammes de matières grasses. Elle peut être consommée à la cuillère ou sur du pain. Le camembert, s’il n’est pas déposé sur une tartine de pain beurrée, est aussi plutôt pauvre en calories : moins de 300 calories pour 100 grammes. Mieux vaut éviter d’en consommer 100 grammes cela dit, il est préférable de se limiter à un petit morceau. Enfin, le coulommiers et le Mont d’Or renferment eux aussi moins de 300 calories pour 100 grammes.

À l’inverse, il peut être intéressant de connaître les fromages les plus caloriques : il s’agit du Brillat-Savarin, de l’Ossau Iraty et du parmesan. Tous les trois avoisinent les 400 calories pour 100 grammes.

Le fromage, à consommer avec modération !

Comme pour tous les aliments, ce n’est pas le produit en lui-même qui fait prendre du poids, mais la quantité consommée. Pour le fromage, il ne faudrait pas dépasser 30 à 40 grammes par jour. En termes de proportion, cela représente environ deux doigts.