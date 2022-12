Repas de famille : quel type de mangeur êtes-vous ?

L'ESSENTIEL Les repas de fêtes représentent, en moyenne, entre 2.500 et 3.000 calories par repas, ce qui correspond à nos besoins journaliers.

Foie gras, bûches et alcool font partie des aliments particulièrement caloriques.

Dis moi qui tu es, et je te dirai ce que tu manges. Telle est l’idée derrière l’article d’un duo de scientifiques, paru dans The Conversation. Georgie Russell, de l’Institut de l’activité physique et de la nutrition de l’université australienne de Deakin et Alan Russell, professeur au sein de l’université Flinders, également située en Australie, expliquent qu’il existe différentes personnalités de mangeur, et cela conditionne notre manière de nous alimenter. En cette période de fêtes de fin d’année, cela peut aider à comprendre notre rapport à la nourriture pour mieux gérer cette période d’excès.

La personnalité alimentaire se détermine dès l’enfance

"Techniquement, les personnalités alimentaires (ou phénotypes alimentaires) font référence aux schémas habituels de comportements et de pensées alimentaires qui sont le résultat d'interactions entre notre constitution génétique, nos caractéristiques individuelles et l’environnement", expliquent les auteurs. Cette personnalité a des conséquences sur nos choix alimentaires, la quantité d’aliments que nous consommons et notre propension à trop manger. "Les personnalités alimentaires sont apparentes chez les nourrissons et continuent d'évoluer et de changer au cours de notre vie", précisent-ils.

Quel type de mangeur êtes-vous et comment adapter votre alimentation ?

Selon ces deux auteurs, il existe cinq types principaux de mangeurs.

D’abord, le mangeur excessif : il s’agit d’une personne qui mange même lorsqu’elle n’a pas faim. Ces personnes ont besoin d’apprendre à mieux reconnaître leur faim et leur satiété, afin de manger uniquement quand elles ont "réellement" faim.

Ensuite, les chercheurs citent le mangeur impulsif, c’est une personne qui a une forte attraction pour la nourriture, et qui a du mal à résister. Là aussi, savoir identifier la faim peut aider à réduire les pulsions alimentaires.

Il existe aussi le mangeur émotionnel : dans ce cas, ce sont les émotions et l’état psychologique qui déterminent l’alimentation. Il est important de mieux gérer ses émotions grâce à des techniques comme la méditation ou la marche, pour réduire leur impact sur l’alimentation.

Les scientifiques australiens appellent le profil suivant "le nettoyeur d’assiettes" : ce sont les personnes qui mangent tout ce qu’elles ont dans leur assiette, quelle que soit la quantité et leur satiété. Là, l’idéal est de réduire la taille des portions pour diminuer le risque de manger plus que nécessaire, tout en travaillant sur les sensations de faim.

Le dernier profil est le mangeur rapide, celui qui mange vite et donc trop. Quelques astuces aident à ralentir le rythme, comme discuter entre les plats, boire de l’eau ou tout simplement poser sa fourchette entre les bouchées.

Fêtes de fin d’année : des comportements différents selon les personnalités

Au moment des fêtes de fin d’année, chaque personne est influencée par sa personnalité de mangeur. Ainsi, un mangeur émotionnel stressé par les retrouvailles familiales aura tendance à compenser ses émotions en mangeant. L’abondance et la diversité des plats poussera le "nettoyeur d’assiette" à oublier les signaux de satiété. Pendant ces repas festifs, il peut être difficile de lutter contre soi, et c’est normal selon les chercheurs. "La nourriture est centrale à cette période, cela créé des liens sociaux et culturels et c’est une source de plaisir", relèvent-ils. Si un excès de nourriture peut menacer votre santé ou votre bien-être, il peut être intéressant de déterminer votre personnalité alimentaire pour trouver des outils efficaces pour apaiser votre relation à l’alimentation. Sinon, il suffira de reprendre de bonnes habitudes une fois la période des fêtes passée !