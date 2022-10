Manger en famille, une solution pour réduire le stress ?

L'ESSENTIEL Le stress chronique et continu a de nombreux effets négatifs sur la santé.

Il augmente, entre autres, le risque de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral.

Partager ses repas à plusieurs, en famille ou entre collègues, pourrait être une solution pour soulager le stress au quotidien.

La solution pour soulager le stress pourrait-il être aussi simple que de se retrouver pour manger en famille ? L'enquête de l'American Heart Association dévoile que 91 % des parents remarquent que leur famille est moins stressée lorsqu'ils partagent des repas ensemble.

D’après un sondage mené auprès de 1.000 adultes américains, et alors qu’ils mangent seuls environ la moitié du temps, 84 % souhaiteraient pouvoir partager plus souvent un repas avec leurs proches.

Deux adultes sur trois se disent stressés

Pourtant, ils ont bien besoin de réduire leur stress : deux sur trois (65 %) se disent au moins assez stressés et 27 % sont très ou extrêmement stressés. Sept actifs sur dix déclarent qu’ils se sentiraient moins stressés s'ils avaient plus de temps pour faire une pause et partager un repas avec leurs collègues.

"Partager des repas avec d'autres est un excellent moyen de réduire le stress, de renforcer l'estime de soi et d'améliorer les liens sociaux, en particulier pour les enfants", déclare Erin Michos, membre de l'American Heart Association, dans le communiqué publié à propos du sondage. Une habitude à prendre selon lui car "le stress chronique et constant peut également augmenter votre risque à vie de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, il est donc important que les gens trouvent des moyens de réduire et de gérer le stress autant que possible, dès que possible."

Partager un repas à plusieurs, une habitude saine

L'enquête révèle également que la plupart des sondés pensent que partager un repas avec d’autres personnes présente de nombreux autres avantages : deux personnes sur trois déclarent que manger avec d'autres leur rappelle l'importance de se connecter avec leurs amis, leur famille, leurs collègues et leurs voisins. Plus de la moitié (54 %) déclarent que partager un repas leur rappelle de ralentir un peu et de faire une pause. Côté nutrition, près de six personnes sur dix (59 %) ajoutent qu'ils font des choix alimentaires plus sains lorsqu'ils mangent à plusieurs. Cependant, beaucoup ont du mal à aligner leur emploi du temps avec leurs proches.

"Nous savons que ce n'est pas toujours aussi facile qu'il n'y paraît de réunir les gens à l'heure des repas. Comme d'autres habitudes saines, donnez-vous la permission de commencer avec de petits objectifs", souligne Erin Michos. "Fixez-vous comme objectif de réunir vos amis, votre famille ou vos collègues pour un repas de plus ensemble chaque semaine. Si vous ne pouvez pas vous réunir en personne, réfléchissez à la façon dont vous pouvez partager un repas ensemble par téléphone ou par ordinateur", conseille-t-il.