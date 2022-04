Quelles attentes avoir lors des repas de votre enfant ?

Si vous appréhendez le repas avec votre enfant, c'est peut-être que vous avez trop d'attentes par rapport à son âge. Vous risquez alors de le ramener à l'ordre sans arrêt alors qu'il n'en n'est pas encore capable.

Quelle durée pour le repas ?

Si les tout-petits sont trop énergiques pour rester longtemps à table, il est important toutefois de les aider à s'asseoir pour éviter tout déplacement à l'origine d'un étouffement.

S'il n'y a pas de durée stricte à respecter, vous pouvez par exemple demander à votre enfant de 2 ou 3 ans de rester assis 10 à 15 minutes, et un peu plus longtemps vers l'âge de 5 ans.

Évitez en revanche de lui donner une bouchée et de le laisser repartir jouer. En prenant l'habitude de prendre tout le repas à table, et éventuellement le dessert plus tard, vous lui apprenez à attendre et il digèrera mieux.

Quel comportement attendre de votre enfant ?

Si votre enfant s'agite c'est qu'il est impatient ou qu'il a besoin d'attention. Si c'est le cas essayez de parler avec lui de sa journée en évitant de le distraire avec un jouet ou un écran. Ce n'est que vers l'âge de 5 ans que votre enfant peut commencer à comprendre les bonnes manières, c'est pourquoi éviter de lui faire constamment des remarques, le menacer ou le disputer pour ne pas renforcer ce moment avec du stress.

Apprendre à manger avec des ustensiles dépend de l'apprentissage de la motricité fine, il est donc normal que les tout-petits utilisent leurs doigts pour se nourrir. En général un enfant peut commencer à manger seul avec une cuillère après 1 an, mais il peut alterner avec ses doigts surtout jusqu'à l'âge de 3 ans.

