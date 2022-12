5 idées de cadeaux de Noël qui boostent le cerveau

L'ESSENTIEL En moyenne, les Français offrent 8,5 cadeaux de Noël à leur entourage.

Les cadeaux les plus souvent offerts sont les jouets, suivis des livres et des cartes-cadeaux.

En panne d’inspiration pour vos achats de cadeaux de Noël ? Cette année, la rédaction Pourquoi Docteur vous donne quelques pistes pour faire une pierre deux coups : trouver un cadeau qui plaît et qui offre des bénéfices pour la santé cognitive.

Les puzzles améliorent les capacités cognitives

Une étude menée en 2019 par l’université d’Ulm en Allemagne avec le chercheur en neurologie Patrick Fissler, a montré que faire des puzzles pouvait améliorer les capacités cognitives. “L’étude que nous avons menée confirme que la pratique du puzzle améliore significativement la mémoire à court et à long terme, mais aussi la flexibilité cognitive, la rotation mentale et la perception visuo-spatiale”, a détaillé l’auteur. “Cela peut représenter un facteur de protection contre l’altération des fonctions mentales à un âge mûr, surtout si on fait des puzzles durablement et régulièrement, et pas seulement de temps à autre.”

Autre avantage de ce cadeau ? Il existe des puzzles pour tous les âges, avec différents niveaux de difficultés.

La luminothérapie soignent de nombreux maux

Autre idée : une lampe ou des lunettes de luminothérapie ! C’est une forme de photothérapie qui consiste à s’exposer à une lumière artificielle capable de reproduire la lumière naturelle du soleil. Maladies neurodégénératives, boulimie, troubles du sommeil ou encore dépression, de nombreuses études montrent les bienfaits de la luminothérapie.

Les livres renforcent la capacité à mémoriser

Relaxante, engageante, éclectique… La lecture a de nombreux atouts, mais en plus, elle permettrait de préserver les capacités de mémoire, notamment lorsque l’on prend de l’âge. D’après une équipe de chercheurs de l'Institut Beckman aux Etats-Unis, lire améliorerait notamment la mémoire épisodique, ou mémoire des événements. C’est cette mémoire qui nous permet de nous souvenir de ce qu’il s’est passé dans les chapitres précédents afin de donner un sens à l’histoire en cours. Cette activité permettrait aussi de booster notre mémoire de travail, c’est-à-dire notre capacité à garder des informations en tête pendant que nous en apprenons de nouvelles en continuant à lire.

La cuisine améliore la santé mentale et la vitalité

Plusieurs études ont montré que la cuisine avait de réels bienfaits thérapeuthiques. Une recherche australienne publiée en mars dernier a plus particulièrement montré que les personnes qui prennaient des cours de cuisine voyaient leur santé mentale et leur vitalité s’améliorer. Cette activité est également bénéfique aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, car cela peut les aider à maintenir des capacités physiques tout en stimulant la conversation et la mémoire.

Le thé participe à la protection du cerveau vieillissant

Et pourquoi pas offrir un assortiment de différents thés ? Une récente étude publiée dans la revue Neurology a montré qu’un “apport alimentaire plus élevé en flavonols totaux et en constituants des flavonols était associé à un taux de déclin plus lent de la cognition globale et de plusieurs domaines cognitifs”. Les flavanols sont des composés antioxydants notamment présents dans les légumes verts et les feuilles de thé. Mais les bénéfices du thé sur l’organisme ne se concentrent pas uniquement sur le cerveau ! Une autre recherche relayée sur Pourquoi Docteur le mois dernier montrait aussi que le thé noir était bénéfique à la santé cardiovasculaire des séniors.