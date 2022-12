Repas copieux : les astuces pour éviter les brûlures d’estomac

L'ESSENTIEL Les brûlures d'estomac se manifestent généralement entre 30 et 60 minutes après un repas.

Elles peuvent toucher les adultes, mais aussi les enfants et les adolescents.

La grossesse peut aussi augmenter le risque d'en souffrir, à cause de la pression exercée sur l'estomac.

La période des fêtes de fin d’année approche. Elle est généralement l’occasion de faire des repas riches et festifs. Pour certaines personnes, cela suscite une certaine appréhension. Lorsqu’on est sujet aux brûlures d’estomac, ces repas peuvent être synonymes de douleurs. Les brûlures sont provoquées par des remontées acides, aussi appelées reflux gastrique. "Tout le monde éprouve un certain niveau de reflux tout au long de la journée, qui passe généralement inaperçu, précise le Dr Eric Chiou, professeur adjoint de pédiatrie-gastro-entérologie à l’université de médecine de Baylor, aux États-Unis. Mais certaines personnes ont un reflux qui provoque des complications, comme une inflammation de l'œsophage ou des symptômes gênants : des douleurs, des brûlures d'estomac ou des problèmes respiratoires." Pour réduire le risque, il est important de modifier légèrement ses habitudes.

Des aliments à éviter pour éviter les brûlures d’estomac

Les brûlures d’estomac sont la conséquence de remontées acides dans l’oesophage. Elles irritent le tube digestif et génèrent la sensation de brûlure. En consommant moins d’aliments acides, le risque de remontée acide diminue. Ainsi, il faut éviter les agrumes, les tomates, les plats épicés, le chocolat, la caféine, la théine et les aliments trop riches en matières grasses. "Essayez de réduire les aliments acides, les boissons gazeuses ou caféinées et les aliments gras qui prennent plus de temps à digérer", développe Dr Eric Chiou.

Des repas moins copieux pour limiter les remontées acides

La quantité d’aliments ingérés compte aussi. "Au lieu de manger de gros repas, essayez de faire de plus petits repas avec des collations entre les deux, ajoute le spécialiste. Évitez de manger quoi que ce soit à proximité de l'heure du coucher." Comme le moment du coucher coïncide avec la position allongée, et que l’estomac sécrète de l’acide après les repas, le risque de brûlure augmente fortement lorsqu’on se couche juste après avoir mangé. Pendant les fêtes de fin d’année, ce médecin conseille de faire au mieux. Pour lui, les restrictions alimentaires sévères ne sont pas nécessaires, mais il faut essayer de faire son maximum pour limiter le risque. "Je ne pense pas qu’il faille interdire totalement quoique ce soit, mais il faut plutôt manger avec modération", explique-t-il. "Au lieu de prendre de grosses portions d’un aliment qui pourrait déclencher des symptômes, essayez d’en prendre moins."

Des médicaments pour minimiser le risque de brûlures d’estomac

Si tous ces efforts ne suffisent pas à éviter les remontées acides, il est conseillé d’en parler à un professionnel de santé. Des médicaments aident à réduire le risque de brûlure d’estomac. Appelés antiacides, ils neutralisent immédiatement l'acide et empêche l’apparition des symptômes. Il existe aussi des bloqueurs d’acide dont l’action consiste à empêcher la production de l’acide. "Si vous souffrez de reflux plus de deux fois par semaine ou si cela provoque d'autres symptômes comme une perte de poids ou des vomissements, je vous recommande de consulter un gastro-entérologue", souligne le Dr Chiou.