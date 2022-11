Cancer du pancréas : la liste des symptômes parfois méconnus

L'ESSENTIEL Dans 10 à 20 % des cancers du pancréas, la maladie peut être guérie en enlevant chirurgicalement la tumeur. Si la tumeur est inopérable, la chimiothérapie peut ralentir la progression de la maladie, alléger les symptômes et améliorer la qualité de vie du patient.

Dans 10 à 20 % des cancers du pancréas, la maladie peut être guérie en enlevant chirurgicalement la tumeur.

Si la tumeur est inopérable, la chimiothérapie peut ralentir la progression de la maladie, alléger les symptômes et améliorer la qualité de vie du patient.

Selon l'Institut national du cancer, il y a eu 14.184 nouveaux cas de cancer du pancréas en France en 2018, dont 51 % chez des hommes. C'est le 9ème cancer le plus fréquent chez l'homme et le 7ème chez la femme. La maladie infecte les cellules pancréatiques. Au fil du temps, sans traitement, les cellules cancéreuses peuvent se multiplier de manière anarchique. Elles peuvent également migrer dans d'autres parties du corps, telles que les ganglions lymphatiques, le foie ou le péritoine, la membrane qui entoure l'estomac.

Le cancer du pancréas est détecté trop tard

Selon le site du Vidal, ouvrage médical français destiné aux professionnels de santé, 80 à 90 % des cancers du pancréas sont diagnostiqués à un stade avancé car ils restent longtemps asymptomatiques. Cependant, des scientifiques ont publié une étude en 2021 dans laquelle ils ont identifié 22 symptômes peu connus de ce cancer. Le résultat de leurs travaux a été publié dans le British Journal of General Practice.

Sensation de soif et urine foncée sont deux symptômes du cancer du pancréas

Pour atteindre ces résultats, les scientifiques ont analysé les données de 24.236 patients diagnostiqués avec un cancer du pancréas en Angleterre entre 2000 et 2017. Ils ont comparé leurs divers symptômes au cours de l'année précédant le diagnostic de la maladie. De cette longue liste, deux semblent être assez étonnants : la soif et une sensation d'urine foncée.

Une vingtaine d’autres symptômes du cancer du pancréas

D'autres symptômes reviennent régulièrement : jaunissement de la peau, saignements dans l'estomac ou l’intestin, difficulté à avaler, diarrhée, changement dans les habitudes intestinales, vomissements, indigestions, « masse» ou gonflement de l'abdomen, douleurs abdominales, perte de poids, constipation, selles grasses, nausées, gaz, brûlures d'estomac, fièvre, fatigue, perte d'appétit, démangeaisons et enfin, maux de dos.

Certains symptômes non spécifiques au cancer du pancréas

La majorité de ces symptômes sont apparus un an avant que le patient ne soit diagnostiqué d'un cancer du pancréas. Mais n'ayez crainte si vous ressentez un ou plusieurs de ces symptômes, car ils ne sont clairement pas spécifiques au cancer du pancréas et ne sont donc pas nécessairement le signe d'une maladie grave. Actuellement, il n'existe aucun remède contre le cancer du pancréas. Il est généralement diagnostiqué à un âge avancé, vers 75 ans pour les hommes et 80 ans pour les femmes.