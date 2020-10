Diabète et obésité : la chirurgie bariatrique réduit le risque de cancer du pancréas

L'ESSENTIEL La chirurgie bariatrique est un moyen viable de réduire le risque de cancer du pancréas.

Les taux de diabète, d'obésité et de cancer du pancréas sont tous en hausse partout dans le monde.

Une nouvelle analyse sur 20 ans démontre que la chirurgie bariatrique réduit considérablement le risque de développer un cancer du pancréas chez les personnes atteintes de diabète et d’obésité.





Les chercheurs ont analysé 1 435 350 patients souffrant simultanément de diabète et d'obésité sur une période de 20 ans. Au total, 10 620 participants, majoritairement des femmes, ont subi une chirurgie bariatrique, une opération qui aide les patients à perdre du poids en modifiant le système digestif.



Inflammation chronique









La recherche a révélé que les patients atteints de diabète et d’obésité étaient nettement moins susceptibles de développer un cancer du pancréas s'ils avaient eu une chirurgie bariatrique (prévalence de 0,32% contre 0,19%).

Le Dr Aslam Syed, directeur de l’étude, apporte des précisions : "l'obésité et le diabète sont des causes bien connues du cancer du pancréas, par l'intermédiaire de l'inflammation chronique, de l'excès d'hormones et des facteurs de croissance libérés par la graisse corporelle. Auparavant, il avait déjà été démontré que la chirurgie bariatrique permettait d'améliorer les taux de glycémie élevés chez les patients diabétiques. Aujourd’hui, nos recherches montrent que cette chirurgie est un moyen viable de réduire le risque de cancer du pancréas dans cette population en pleine croissance".





Les taux de diabète, d'obésité et de cancer du pancréas sont tous en hausse partout dans le monde. En ce qui concerne le cancer du pancréas, le nombre de cas européens a augmenté de 5% entre 1990 et 2016, soit une des plus fortes augmentations de ce type de pathologie. Au total, on estime que 46 200 personnes mourront de cette maladie en Europe en 2020, contre 42 200 décès enregistrés en 2015. Par ailleurs, plus de la moitié (52%) des adultes sont en surpoids en Europe, les taux croissants concernant également les enfants.



Le recours à la chirurgie bariatrique augmente





Le Dr Syed explique combien la prévention du cancer du pancréas est cruciale, le taux de survie à la maladie n'ayant pas progressé depuis quatre décennies. "La durée moyenne de survie au moment du diagnostic est particulièrement sombre pour ce tueur silencieux, puisqu'elle n'est que de 4,6 mois. Seuls 3% des patients survivent plus de cinq ans", insiste le professionnel de santé. "Les cliniciens devraient envisager la chirurgie bariatrique chez les patients souffrant de troubles métaboliques, tels que le diabète et l'obésité", conclut le spécialiste.