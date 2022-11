Cancer du pancréas : il pourrait être diagnostiqué jusqu'à 3 ans plus tôt

L'ESSENTIEL Dans 90 % des cas, le cancer du pancréas prend la forme d’un adénocarcinome canalaire.

Le tabagisme est le principal facteur de risque d’un cancer du pancréas.

Le cancer du pancréas ne provoque généralement pas de symptômes avant d’être à un stade avancé, en particulier lorsque la tumeur s’est propagée à d'autres organes. Plusieurs signes peuvent cependant alerter sur l’apparition de la maladie. On distingue notamment :

une perte de poids ;

une perte de poids ; une perte d’appétit ;

une perte d’appétit ; des troubles de la digestion ;

des troubles de la digestion ; une fatigue inexpliquée ;

une fatigue inexpliquée ; une faiblesse généralisée ;

une faiblesse généralisée ; des douleurs abdominales et/ou du dos ;

des douleurs abdominales et/ou du dos ; une jaunisse ;

une jaunisse ; un diabète ;

un diabète ; une pancréatite aiguë.

Ces symptômes ne sont pas spécifiques au cancer du pancréas et peuvent être associés à d’autres affections, ce qui explique pourquoi cette pathologie est souvent diagnostiquée tardivement.

Un IMC plus faible chez les patients atteints d'un cancer du pancréas

Dans le cadre d’une étude publiée dans la revue PLOTS One, des chercheurs de l’université du Surrey (Royaume-Uni) et de l’université d’Oxford ont observé les données médicales de 10.000 patients vivant en Angleterre. Ils ont notamment analysé les signes connus du cancer du pancréas comme la perte de poids, l’hyperglycémie et le diabète, et ont examiné la période où ils se manifestent.

Pour les besoins de la recherche, les scientifiques ont comparé l’indice de masse corporelle (IMC) et l'HbA1c (pour la glycémie) de 9.000 personnes ayant reçu le diagnostic d’un cancer du pancréas et d’un groupe témoin composé de 35.000 participants qui n’ont pas été atteints par cette maladie.

Lors de la pose du diagnostic, l’IMC moyen des patients souffrant d’un cancer du pancréas était inférieur de trois unités par rapport à celui du groupe témoin. Chez certains malades, une hausse du taux de glucose avait été décelée trois ans avant le diagnostic.

Cancer du pancréas : un risque plus élevé chez les diabétiques ayant perdu du poids

"Nous avons constaté que la perte de poids spectaculaire chez les personnes atteintes du cancer du pancréas a commencé dès deux ans avant le diagnostic (…) Notre analyse a révélé que la perte de poids chez les personnes diabétiques était associée à un risque plus élevé de développer un cancer du pancréas que chez les personnes non diabétiques. L'augmentation de la glycémie chez les personnes non diabétiques était associée à un risque plus élevé de cancer du pancréas que chez les personnes diabétiques", ont souligné les auteurs de l’étude.

À l’avenir, les chercheurs britanniques souhaitent développer un algorithme pouvant intégrer les informations sur la glycémie et la perte de poids afin d'identifier, à un stade précoce, un cancer du pancréas. "Un tel outil pourrait être un moyen puissant d'améliorer le diagnostic précoce et de sauver des vies", ont-ils affirmé.