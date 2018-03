Ne faites jamais les courses en ayant faim

Conseil très important : ne faites jamais, je dis bien jamais, vos courses en ayant faim, surtout dans une grande surface ou un joli marché plein de tentations. Une étude très sérieuse montre que le contenu de votre chariot baissera spontanément d’un tiers, et surtout, il y aura à l’intérieur beaucoup, beaucoup moins de produits et boissons sucrées inutiles. Rappelez-vous : vous êtes le descendant du chasseur affamé de la préhistoire qui savait instinctivement rechercher le sucre, car il savait que c’était une source d’énergie rapidement efficace. Nous avons gardé cette caractéristique, pour le malheur de nos artères… et de notre porte-monnaie.

On fait les courses… mais après le repas.