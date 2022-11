Bossu, cou large... voici à quoi pourrait ressembler l'humain dans 800 ans

L'ESSENTIEL Mindy est un modèle 3D représentant l’être humain d’ici 800 ans qui a été crée par une entreprise américaine.

Les téléphones portables et les ordinateurs ont des conséquences néfastes sur notre posture, notre vision et nos doigts.

En 2019, William Higham et une équipe d’experts de l’entreprise britannique Fellowes, un fabricant de meubles ergonomiques pour le bureau, avait dévoilé Emma, une statue représentant la future collègue de travail de 2040. Yeux secs et rouges, chevilles gonflées, dos courbé, teint pâle… Avec l’augmentation du temps passé derrière les écrans et de la sédentarité, la santé physique d’Emma n’est pas rassurante, mais qu’en sera-t-il d’ici plusieurs décennies ?

Toll Free Forwarding, un fournisseur international de télécommunications basé à Los Angeles (États-Unis), s’est penché sur la question. L’entreprise a ainsi crée Mindy afin de dévoiler comment les nouvelles technologies impactent notre corps. "Pour prendre pleinement conscience de l'impact de la technologie sur notre quotidien, nous avons consulté des recherches scientifiques et des avis d'experts sur le sujet, avant de travailler avec un designer 3D pour créer un futur humain dont le corps a physiquement changé en raison de l'utilisation constante des smartphones, des ordinateurs portables et d'autres technologies (…) Mindy pourrait-elle être l'humain de l'an 3000 et au-delà ?", peut-on lire dans un communiqué.

Un déséquilibre de la colonne vertébrale dû aux écrans

On le sait : regarder constamment un écran d’ordinateur ou de téléphone portable a des conséquences sur notre posture. Sur les images 3D, on remarque rapidement que le cou et le dos de Mindy sont voûtés. "Passer des heures à regarder son téléphone fatigue le cou et déséquilibre la colonne vertébrale. En conséquence, les muscles de votre cou doivent fournir un effort supplémentaire pour soutenir votre tête. Rester assis devant l'ordinateur au bureau pendant des heures signifie également que votre torse est tiré devant vos hanches au lieu d'être empilé droit et aligné", a expliqué Caleb Backe, expert en santé et bien-être chez Maple Holistics, à Toll Free Forwarding.

D’autres zones du corps sont également impactées par l’utilisation fréquente des portables. C’est notamment le cas des bras. Dans son étude, l’entreprise américaine a observé deux changements anatomiques importants : le syndrome de la "griffe textuelle" et le coude à 90 degrés.

La griffe textuelle se caractérise par une position non naturelle d’enrouler ses doigts constamment. Cette posture se produit lorsque l’on tient son smartphone au quotidien dans sa main. Elle peut provoquer des tensions à certains points de contact. Quant au coude à 90 degrés, ce phénomène est dû à la position typique du bras quand on utilise un smartphone lors d’un usage classique ou un appel téléphonique. "Ce syndrome est causé par la pression ou l'étirement du nerf cubital qui passe dans une rainure sur la face interne du coude. Cela provoque des engourdissements ou des picotements dans l'annulaire et l'auriculaire, des douleurs dans l'avant-bras et une faiblesse dans les mains. Garder le coude plié pendant une longue période, le plus souvent en tenant son téléphone, peut étirer le nerf derrière le coude et exercer une pression sur celui-ci", a indiqué le Docteur Nikola Djordjevic, de Med Alert Help.

Grotesque model reveals what humans could look like in the year 3000 due to our reliance on technology



Full story: https://t.co/vQzyMZPNBv pic.twitter.com/vqBuYOBrcg — Daily Mail Online (@MailOnline) November 3, 2022

L’apparition d’une paupière interne pour se protéger de la lumière bleue

Fatigue, vision trouble, difficultés d’accommodation, yeux secs et irrités, maux de tête… La liste des effets nocifs de la lumière bleue est longue. À l’avenir, elle pourrait également transformer l’aspect physique de nos yeux.

"Les humains pourraient développer une paupière interne plus grande pour empêcher l'exposition à une lumière excessive, ou le cristallin de l'œil pourrait évoluer de manière à bloquer la lumière bleue entrante, mais pas les autres lumières de grande longueur d'onde comme le vert, le jaune ou le rouge", a souligné Kasun Ratnayake de l'université de Toledo (États-Unis).

Dans son communiqué, l’entreprise Toll Free Forwarding a précisé que les changements anatomiques de Mindy sont exagérés. Il s’agit cependant d’une alerte concernant l’impact des technologies sur notre corps.