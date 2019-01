Douleurs au cou : gare à votre position devant l’ordinateur !

On connaît depuis quelques années les risques associés à la lumière bleue des écrans. Cette fois, c’est notre position devant l’appareil qui pourrait poser problème. Des chercheurs de l’université de San Francisco montrent que notre manière de nous pencher devant l’écran peut provoquer des douleurs au cou et au dos, et même à la tête.

Des résultats sans appel

Les scientifiques se sont intéressés à une position familière des usagers des ordinateurs : pour mieux voir l’écran, on plie le cou vers l’avant. Cela créé une pression dans le cou qui peut être néfaste à long terme. Ils ont demandé à 87 étudiants de s’asseoir devant un écran en se tenant bien droit, la tête alignée par rapport au cou, et leur ont demandé de tourner la tête. Ensuite, les étudiants ont du plier leur cou en mettant la tête en avant, et à nouveau, tourner celle-ci. 92 % d’entre eux ont déclaré qu’ils réalisaient mieux ce geste lorsque leur cou n’était pas plié.

Une deuxième expérience a été réalisée : cette fois, 125 étudiants ont dû maintenir leur cou plié et la tête en avant pendant 30 secondes. 98 % d’entre eux ont déclaré ressentir des douleurs à la tête, au cou et aux yeux par la suite. A l’aide d’un électromyogramme réalisé sur 12 étudiants, les auteurs de l'étude ont détecté une augmentation de la tension au niveau des muscles du trapèze à cause de cette position.

Le poids de la tête et du cou démultiplié

Pour les chercheurs, ces résultats ne sont pas surprenants : "quand vous vous tenez haut et droit, les muscles de votre dos peuvent supporter le poids de votre tête et de votre cou, qui représentent un peu plus de 5 kilos. Mais quand votre tête est penchée en avant, à un angle de 45 degrés, votre cou est comme un pivot, comme un long levier qui lève un objet lourd, décrypte Erik Peper, l'un des auteurs de cette étude. A ce moment-là, le poids de votre tête et de votre cou représente environ 20 kilos."

Prévenir les douleurs

Pour éviter ces douleurs, il est possible de prendre certaines précautions : toujours faire attention à sa position lorsqu’on est devant un écran, augmenter la taille de la police des textes, mieux placer l’écran de l’ordinateur ou encore porter des lunettes spéciales.