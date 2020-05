Faites du sport, c’est bon pour la mémoire !

L'ESSENTIEL Des séniors souffrant de troubles de la mémoire ont suivi des ours d'aérobic durant un an

Leurs résultats aux tests ont été améliorés de 47%

L'exercice pourrait être un élément de prévention de la maladie d'Alzheimer

Manger du poisson, bien dormir ou jouer aux échecs : nombre d’activités permettraient de stimuler la mémoire. L’exercice physique vient s’ajouter à cette liste. D’après une recherche américaine, faire du sport permet de stimuler l’afflux sanguin vers le cerveau, ce qui améliore la mémoire. Leurs résultats ont été publiés dans la revue spécialisée Journal of Alzheimer's Disease.

Une nette amélioration des capacités de mémorisation

Pendant un an, l’équipe de recherche de l’UT Southwestern Medical Center a suivi 30 participants âgés de 60 ans au minimum et souffrant de troubles mémoriels. Ils ont recueilli des informations sur les évolutions de leur mémoire et sur les flux sanguins dans leur cerveau. La moitié d’entre eux a suivi des cours d’aérobic pendant ces 12 mois, l’autre partie du groupe a pratiqué seulement du stretching. Dans ce dernier groupe, il y a eu peu de changements. Le groupe pratiquant de l’activité physique a amélioré ses résultats aux tests de mémoire de 47 %. L’afflux sanguin était également plus important dans deux zones du cerveau liées à la mémoire : l’hippocampe et le cortex cingalaise antérieur.

Quelles implications pour la maladie d’Alzheimer ?

D’après les chercheurs, ces résultats indiquent que l’exercice physique pourrait être bénéfique chez des personnes à fort risque de souffrir de la maladie d’Azheimer. "Nous avons montré que même lorsque votre mémoire commence à être défaillante, vous pouvez toujours faire quelque chose, notamment en pratiquant l’aérobic régulièrement", explique Binu Thomas, auteur de la recherche.

Ce n’est pas la première étude à s’intéresser aux liens entre mémoire et sport. En février 2019, une équipe de scientifiques a démontré que l’activité physique permettait de produire de l’irisine, une hormone qui renforce la mémoire à court terme. Le sport permettrait donc de lutter contre le déclin cognitif et de prévenir l’apparition de la maladie d’Alzheimer.

En France, 900 000 personnes sont atteintes de cette maladie neurodégénérative. Aucun traitement curatif ne permet de la soigner lorsqu'elle est au stade tardif. Ses causes sont encore inconnues mais l’âge est un facteur de risque. Deux millions de personnes pourraient être malade en 2030 dans le pays, en partie à cause du vieillissement de la population.