Déconfinement : 95% des Français disent respecter les gestes barrière

Lavage et désinfection des mains, éternuements dans le coude, sortir sans se toucher le visage… selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting réalisé pour Franceinfo et Le Figaro, 95% des Français disent respecter les gestes barrières depuis le déconfinement.

S'ils affirment appliquer ces mesures de protection au quotidien, les Français sont plus méfiants à l'égard des autres : ainsi, 77% d'entre eux affirment que leurs proches respectent très bien ou assez bien les mesures de sécurité, mais 49% pensent que le reste de leurs concitoyens ne respectent pas les gestes barrière et les différentes mesures de sécurité.

Sécurité au travail et dans les transports

Se sentent-ils en sécurité depuis le 11 mai ? Pour 78% d'entre eux, ils estiment que les dispositifs mis en place dans les entreprises sont très satisfaisants, qu'ils soient cadres (79%) ou ouvrier (75%). De même, 60% des Français pensent que le niveau de sécurité dans les établissements scolaire est satisfaisant, même si 83% n'ont pas remis leurs enfants à l'école.

A l'inverse, plus de la moitié d'entre eux (52%) jugent le niveau de sécurité dans les transports en commun assez insatisfaisant, voire très insatisfaisant. Un taux qui monte à 55% en Ile-de-France. La quasi-totalité des personnes interrogées (95%) estime néanmoins qu'y obliger le port de masque est une bonne chose.

La fermeture des restaurants, des plages et des parcs

Les avis divergent cependant concernant les restrictions de circulation : s'ils sont 79% à approuver la limitation maximale de 10 personnes lors de rassemblements, seulement 53% sont d'accord avec la restriction de déplacement dans un rayon de 100km autour du domicile et la fermeture des bars et restaurants. De même, 57% désapprouvent la fermeture des plages et 59% sont contre celle des parcs et des jardins.

Les Français ont-ils retrouvé le moral depuis la levée du confinement ? Parmi les sondés, 20% se disent en effet plus heureux, mais contrairement à ce que l'on pourrait penser 72% ne se sentent ni plus heureux, ni moins heureux. De même, 8% se disent moins heureux depuis le 11 mai. Globalement, même s'ils sont déconfinés, les Français semblent conscients du danger et précautionneux puisque 65% disent ne pas sortir davantage, 69% ne sont pas retournés sur leur lieu de travail et 68% ne sont pas allés dans des magasins autres qu'alimentaires.