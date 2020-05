L’ANSM alerte sur certains produits vendus comme remède naturel contre le Covid-19

Depuis l’apparition du coronavirus, de nombreux produits ont été mis en vente, se présentant comme des remèdes efficaces contre le Covid-19. Dans un communiqué publié le 4 mai, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) alerte contre certains produits naturels présentés comme efficace contre le virus. Elle pointe du doigt la mise en vente de produits à base de plantes, en particulier la plante Artemisia annua, ou Armoise annuelle. Celle-ci est présentée comme “une solution thérapeutique ou préventive de l'infection, sous forme de plante sèche, décoction tisane ou gélules”, décrit l’Agence.

Un retentissement sur les réseaux sociaux africains

L’ANSM se montre ferme contre ces produits qui ont déjà fait l’objet de prétendues vertus contre le paludisme. “Ces allégations sont fausses et dangereuses : elles pourraient retarder une prise en charge médicale nécessaire en cas d’infection confirmée. En effet, les produits à base d’Artemisia annua n’ont jusqu’alors pas fait la preuve de quelconques vertus thérapeutiques”, écrit-elle. Rappelant l’association de ces produits avec le paludisme, elle ajoute que “là encore, la preuve de son efficacité n’a pas été démontrée et des personnes en ayant pris ont développé des formes graves de paludisme lors d’un séjour à l’étranger. Nous avions dans ce cadre interdit à plusieurs opérateurs de commercialiser des produits contenant de l’Artemisia annua en 2015 et 2017.”

Cela fait écho à l’OMS qui a indiqué qu'aucun traitement, ni pharmaceutique ni naturel, n'avait jusqu'à présent fait la preuve de son efficacité contre le coronavirus. Dans le cadre d'Artemisia annua, c’est surtout en Afrique que cette “solution miracle” a connu un large retentissement sur les réseaux sociaux. “Le président malgache a notamment fait distribuer à la population et dans les écoles une tisane baptisée Covid Organics, à base d'artemisia et d'autres herbes, censée donner des résultats en sept jours”, informe ainsi l’AFP.

Attention aux produits vendus sur internet

Au-delà de ce produit spécifique, l’ANSM met en garde contre la vente de produits de santé sur internet. Elle rappelle que celle-ci est “strictement réglementée”, et que seules les pharmacies d’officine et leur site Internet sont autorisés à vendre en ligne des médicaments. “La qualité et la sécurité des médicaments achetés sur un site non autorisé ne sont pas garanties, des médicaments falsifiés (faux médicaments, ou faussement étiquetés) ou contrefaits peuvent y être proposés. Ces produits sont présents en grand nombre sur Internet”, alerte l’ANSM.

En conclusion, l’Agence rappelle que pour “vous protéger contre le Covid-19, respectez les gestes barrière. Si vous pensez avoir des symptômes de la maladie, contactez votre médecin”. Il faut éviter “l'automédication devant tout symptôme évocateur d'une infection Covid-19 (toux, associée à de la fièvre, difficultés respiratoires, douleurs musculaires, perte de goût et/ou d'odorat).”