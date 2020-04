La chloroquine, un traitement plébiscité par les Français

L'ESSENTIEL L'usage de la chloroquine contre Covid-19 est au coeur d'une controverse en France

Un sondage indique que 59% des Français pensent que ce traitement est efficace

Le traitement à l’hydroxychloroquine pour soigner du Covid-19 séduit les Français, en même temps qu’il continue de montrer des signes encourageants de guérison pour la plupart des patients. Une pétition, à l’initiative de l'ex-ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy, qui demande à assouplir la prescription de la chloroquine a dépassé les 200 000 signatures. Baptisée #NePerdonsPlusDeTemps et lancée vendredi 3 avril, elle vise à autoriser sa prescription sans attendre que les personnes soient atteints d'un stade aggravé de la maladie.

Un espoir partagé par toutes les catégories de population

En parallèle de ce sondage, trois médecins, ont publié une tribune sur le site du Figaro pour demander d'appliquer le traitement élaboré par professeur Didier Raoult, directeur de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille. “Le point fort des essais du professeur Raoult est, de notre point de vue, une diminution très rapide de la charge virale avec négativation des recherches virologiques dans plus de 90% des cas en moins de huit jours, ce qui pourrait permettre d'éviter l'aggravation et en particulier le transfert en réanimation”, plaide cette tribune signée par l'ancien directeur scientifique de l'Institut national du cancer, Fabien Calvo, l'ancien président de la Haute Autorité de santé, Jean-Luc Harousseau, et l'ancien directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, Dominique Maraninchi.

Ce traitement prometteur, dont un essai clinique est en cours pour tester son efficacité, a déjà séduit une majorité de Français. Selon un sondage Ifop, 59% des personnes interrogés pensent que l'hydroxychloroquine est efficace contre le coronavirus. “Cet espoir touche toutes les catégories de la population. Des classes populaires aux plus diplômés”, a précisé François Kraus, directeur du pôle politique à l’Ifop. Parue dans Le Parisien, cette enquête, menée entre le 3 et 4 avril sur 1 016 Français, a montré que la quasi-totalité des interrogés est au courant de ce traitement puisque 98% ont avoué avoir déjà entendu parler du protocole à base d’hydroxychloroquine.

Des résultats sur l’efficacité attendue en fin de semaine

Plusieurs essais cliniques ont été lancés, baptisés Discovery, pour mesurer l’efficacité de plusieurs traitements. Au même titre que plusieurs traitements faisant partis de ces essais, dont un nouveau sur le sang de ver marin, l’hydroxychloroquine devrait donner ses premiers résultats en fin de semaine. Au niveau international, l’OMS lancera un vaste essai clinique international.