Chloroquine : des cas mortels dans le traitement contre Covid-19

La chloroquine n’en finit plus de diviser la communauté scientifique. Des cas de personnes atteintes de troubles cardiaques à cause d’un traitement à la chloroquine pour soigner du Covid-19 ont été recensés. Des résultats qui interviennent alors que l’équipe du professeur Didier Raoult, directeur de l’institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille, a récemment dévoilé les conclusions de sa deuxième étude sur l’efficacité de la chloroquine, confirmant, selon lui, les signes encourageants aperçus après la première étude.

Des cas d'arrêts cardiaques

Plusieurs médecins ont rapporté des cas de patients atteints de troubles cardiaques après un traitement à base d’hydroxychloroquine, utilisée pour traiter les infections Covid-19. “Des cas de toxicité cardiaque ont été signalés dans la région à la suite de prises en automédication de Plaquenil (hydroxychloroquine) face à des symptômes évocateurs de Covid-19, ayant parfois nécessité une hospitalisation en réanimation”, a rapporté l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine dimanche 29 mars.

Un signalement qui fait écho aux propos du pharmacien d'un grand CHU français, correspondant du Centre de pharmacovigilance de sa région, qui a lancé l'alerte vendredi 27 mars auprès de médecins infectiologues et pharmaciens de son établissement. “Des cas de patients Covid-19 positifs présentent, sous hydroxychloroquine associée ou non à l'azithromycine (un antibiotique, NDLR), des troubles du rythme ou de la conduction cardiaque, des arrêts cardiaques dans d'autres centres hospitaliers français.”

La chloroquine ne peut être utilisée que sur prescription par un médecin, comme l’a récemment autorisé le gouvernement. Ces dernières semaines, de nombreux témoignages ont fait état d’une utilisation sauvage de ce traitement alors que des résultats complémentaires sont attendus sur les potentiels effets secondaires. Concernant les patients qui ont subi une réaction cardiaque, le pharmacien a indiqué au Point que “ces cas sont en cours d’évaluation” et “seront ensuite transmis à l'ANSM (Agence nationale de sécurité des médicaments).”

Un traitement à éviter dans de nombreux cas

Pour rappel, les traitements à base de chloroquine, utilisés initialement comme antipaludiques, sont déconseillés dans plusieurs cas. Le professeur Didier Raoult a d’abord lui-même rappelé que ce traitement doit être utilisé tôt dans la maladie. De plus, chez les personnes atteintes de maladies cardiaques, de diabète, d’épilepsie, de la maladie de Parkinson, de troubles du taux sanguin de potassium ou de calcium et de porphyrie, l’utilisation de chloroquine est fortement déconseillée. Idem pour la femme enceinte qui doit éviter ce traitement, ainsi que ceux qui prennent d’autres médicaments comme le citalopram et l'escitalopram, des antidépresseurs (Seropram, Seroplex…), l'hydroxyzine anxiolytique et antiallergique contenue comme l’Atarax ou la dompéridone contre les nausées et vomissements.