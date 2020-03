Coronavirus : un bébé de moins d'un an décède aux Etats-Unis

L'ESSENTIEL Les enfants semblent plutôt épargnés par l'épidémie

Ce bébé américain est le premier à décéder de Covid-19

C'est aux Etats-Unis que l'on compte aujourd'hui le plus grand nombre de personnes contaminées

L'épidémie de Covid-19 semblait épargner les enfants. S'ils sont considérés comme des vecteurs non négligeables de la maladie, ce qui explique notamment le choix assez rapide de fermer les crèches et les écoles, la plupart de ceux qui sont contaminés sont des porteurs asymptomatiques. Et l'analyse de ce qui s'est passé en Chine, foyer de naissance de la pandémie, confirme que les enfants n'ont les plus souvent, au pire, que des formes très bénignes de Covid-19.

L'annonce le 28 mars par les autorités de l'Etat de l'Illinois aux Etat-Unis de la mort d'un bébé âgé de moins d'un an est donc une surprise. "Je sais que cette nouvelle est difficile à accepter ", a d'ailleurs déclaré le gouverneur de l'Illinois, J.B. Pritzker, en rendant l'information publique au cours d'une conférence de presse

Trump voulait mettre New-York en quarantaine

Les services de santé de cet état n'ont pas précisé si le bébé décédé souffrait d'autres pathologies. Les Etats-Unis sont désormais le pays qui compte le plus grand nombre de personnes contaminées par le SARS-CoV-2 avec 120 000 cas et plus de 2 000 décés.

Une situation qui a poussé Donald Trump à vouloir mettre New-York où des mesures de distanciation ont déjà été prise, en quarantaine ainsi que les états voisins du New-Jersey et du Connecticut. Mais le président américain s'est heurté à l'opposition radicale des gouverneurs des états concernés dont Andrew Cuomo, gouverneur de l'état de New-York, qui a qualifié cette intention d'"illégale", allant jusqu'à parler de "déclaration de guerre contre les Etats de l'Union".