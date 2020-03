La pratique intensive de sport en intérieur peut entraîner un déficit en vitamine D

Vous aimez le basketball ? Il vaudrait mieux le pratiquer en extérieur qu’en intérieur. D’après une recherche parue dans la revue Nutrients, les jeunes athlètes pratiquant des sport en intérieur ont plus de risque de souffrir de carences en vitamine D. Les chercheurs ont fait ce constat sur des joueurs de basketball de niveau universitaire.

