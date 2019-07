Anxiété : caresser des chiens et des chats réduit le stress

La vie étudiante est parfois synonyme d’anxiété entre les examens et les petits boulots. D’après une nouvelle recherche, passer un peu de temps avec un chien ou un chat aiderait justement les étudiants à réduire leur niveau de stress. Les résultats ont été publiés dans American Educational Research Association Open.

4 groupes d’étudiants

"Même dix minutes peuvent avoir un impact significatif", précise Patricia Pendry, co-auteure de l’étude. Pour cette recherche, 249 étudiants ont été recrutés puis répartis dans 4 groupes : le premier a caressé des chats et des chiens pendant dix minutes, ils pouvaient aussi jouer avec les animaux. Dans le second groupe, les étudiants attendaient leur tour en ligne droite, en regardant les autres s’occuper des chiens et des chats. La troisième partie des étudiants a regardé un diaporama avec les animaux, et le dernier groupe a attendu, assis en silence.

Une réduction du stress quelque soit son niveau

Des échantillons de salive ont été prélevés le matin, puis après la participation à l’expérience. Les scientifiques se sont intéressé au taux de cortisol car cette hormone est produite par le corps en réaction au stress. Les niveaux de cortisol des jeunes ayant caressé les animaux ont significativement diminué, même lorsqu’ils n’étaient pas spécialement élevés au départ. "C’est vraiment enthousiasmant, se réjouit Patricia Pendry, car la réduction des hormones du stress peut, au fil du temps, être bénéfique pour la santé physique et mentale." Les chercheurs travaillent désormais sur un programme de prévention du stress de 4 semaines basé sur les interactions avec les animaux.

Les animaux réduisent le stress des plus jeunes

En 2017, une étude montrait déjà l’intérêt des animaux pour réduire le stress des enfants. La présence d’un animal de compagnie face à une situation stressante les rassurait. Pour les personnes âgées aussi, avoir un chat ou un chien peut être bénéfique : au-delà de la présence qu’ils apportent, les animaux sont une source de stimulation car il faut s’en occuper, les promener ou encore les nourrir. En France, il y aurait environ 63 millions de compagnie.