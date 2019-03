Le surpoids augmente le risque de cancer chez les jeunes

Quelques kilos en moins pourraient sauver une vie. La revue américaine The Lancet publie une étude alarmante sur la hausse du nombre de cancer chez les jeunes Américains. L’augmentation est particulièrement visible pour les cancers liés au surpoids et à l’obésité. Pour les chercheurs, il y a un lien indéniable.

5 cancers liés à l’obésité

L’étude s’est concentrée sur une période allant de 1995 jusqu’à 2014. Les chercheurs se sont intéressés à 30 cancers dont 12 sont connus pour être liés au surpoids et à l’obésité. Les 25-29 ans sont les plus concernés par cette hausse du nombre de cas de cancers, en particulier pour : le cancer du rein, du pancréas, de la vésicule biliaire, de la muqueuse de l’utérus et colorectal. Pour les scientifiques, ce ne sont pas seulement les personnes obèses qui ont un risque supérieur d’être atteint d’un cancer, mais également les personnes en surpoids.

60% des cancers de l’endomètre sont liés au surpoids

D’après leurs conclusions, le surpoids pourrait être responsable de 60% des cancers de l’endomètre chez les plus de 30 ans, de 33% des cancers du foie, de 36% des cancers de la vésicule biliaire, de 17% des cancers du pancréas et de 11% des cas de myélomes multiples.

Obésité, surpoids, diabète … et cancer

En 2017, une recherche, également publiée dans The Lancet, montrait que près de 800 000 cancers dans le monde étaient liés au surpoids, à l’obésité ou au diabète. Dans la plupart des cas, ce sont des cancers colorectaux et du foie pour les hommes, et des cancers du sein et de l’endomètre pour les femmes. Les femmes seraient deux fois plus touchées que les hommes.

En France, on estime que 18 000 cas de cancer en 2015 étaient liés à une alimentation déséquilibrée : trop pauvre en fruits et en fibres, mais trop riche en viande rouge. Dans le même temps, certains cancers frappent des personnes de plus en plus jeunes, à l’image du cancer du sein, détectés chez des femmes de 25 ans.