L’échec chez les jeunes

Mais ces bons résultats des adultes ne se retrouvent pas du côté des enfants. Dans cette tranche d’âge, la France fait moins bien, en moyenne, que les pays d'Europe. Parmi les mineurs de 6-17 ans, 17 % de la population est en surpoids ou obèse. A défaut de progresser, la surcharge pondérale reste stable. Mais ce n’est pas suffisant au vu des objectifs nationaux. Le PNNS-3 avait, en effet, fixé le cap vers un recul de l’excès de poids chez les plus jeunes.

L'évolution est alarmante, car le surpoids a des effets sanitaires sur le long terme. Les limiter dès le plus jeune âge est donc déterminant. Car plusieurs études l'ont montré, même chez les plus jeunes, la surcharge pondérale affecte les artères et le coeur, favorisant les maladies cardiovasculaires et leurs complications. Les enfants en surpoids sont aussi plus à risque de diabète et de troubles musculo-squelettiques.











Des hommes plus maigres

Une tendance inquiétante s’esquisse tout de même chez les jeunes adultes. Près de 5 % des 18-39 ans sont considérés comme maigres, c’est-à-dire que leur IMC est inférieur à 18,5. Le phénomène est deux fois plus marqué que chez leurs aînés. Cette fois, les hommes sont nettement défavorisés. La maigreur a tout simplement explosé en 10 ans chez les Français de sexe masculin, passant de 0,7 % à 2,4 %.

La maigreur progresse aussi parmi les enfants. 12 % des garçons et 14 % des filles sont touchés. Le phénomène est particulièrement marqué chez les 15-17 ans pour le sexe masculin et les 11-14 ans pour le sexe féminin. Dans ce dernier cas, la prévalence est passée de 4 % à presque 20 %. A l’inverse, chez les femmes adultes, la prévalence a été divisée par deux.