Surpoids, obésité

6% des cancers sont liés au surpoids et au diabète, surtout chez les femmes

Des chercheurs ont montré un lien entre certains types de cancer et l’obésité et le diabète. Les femmes seraient plus touchées que les hommes par ces tumeurs.

On connait les risques du diabète et de l’obésité pour la santé. Ils peuvent être des facteurs aggravants dans certaines maladies. Mais ils seraient même responsables de cancers.

C’est ce que suggère une étude publiée dans la revue The Lancet. Près de 800 000 cancers étaient liés au diabète et au surpoids dans le monde en 2012, d’après des chercheurs de l’Imperial College de Londres.

Sur-risque de cancer

Les scientifiques ont étudié 12 types de cancer dans 175 pays, selon l’âge et le sexe. Ils ont comparé ces données à celles concernant le diabète et l’indice de masse corporelle. Ce dernier permet de savoir si la personne est en surpoids ou obèse. Lorsque l’indice atteint 25, on parle d’obésité.

Un surpoids était la cause de 544 300 cancers recensés par l’étude, quant au diabète, il était responsable de 280 100 cas. Il s’agissait principalement du cancer du foie et du cancer colorectal pour les hommes, et du cancer du sein et de l’endomètre pour les femmes.

Les femmes deux fois plus touchées

Mais hommes et femmes ne sont pas égaux face à cela. De fait, la présence de tumeurs, liées soit au diabète soit au surpoids, était deux fois plus fréquente pour les femmes que pour les hommes.

Les chercheurs insistent sur la nécessité de mettre en place des politiques publiques efficaces en termes de prévention de l’obésité et du diabète. Car si le nombre de cas de diabète et d’obésité continue de grimper, la part des cancers induits dépassera largement les 6% actuels et, d’ici 2035, elle atteindra 30% pour les femmes et 20 pour les hommes.